Oppo dopieszcza polskich użytkowników. Ważna nowość w aktualizacji

Producenci smartfonów prześcigają się, wprowadzając kolejne funkcje AI. Niektóre z nich są bardzo pomocne, np. gdy są w stanie dokonać transkrypcji nagrań z dyktafonu , co jest szalenie przydatne podczas wykładów czy konferencji. Problemem jest jednak to, że tego typu narzędzia nie zawsze obsługują język polski.

Funkcja Podsumowanie AI przeanalizuje zawartość strony, która nas zainteresowała, tworząc tekstowe podsumowanie zawierające najważniejsze elementy. Tłumaczenie ekranu przetłumaczy nam to, co aktualnie wyświetlamy na naszym telefonie. Funkcja Pisanie AI potrafi, po uprzednim opisaniu sytuacji, wygenerować post lub komentarz przeznaczony do mediów społecznościowych, natomiast Mowa AI pozwoli odpocząć naszym oczom – przeczyta na głos wybrany artykuł. Odpowiedź AI to opcja pomocna podczas konwersacji – sztuczna inteligencja sugeruje kontekstowe odpowiedzi w różnych stylach.