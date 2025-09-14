Tech

Nowa funkcja AirPods Pro 3. Przyda się zapominalskim

Słuchawki Air Pods Pro 3 mają nową, przydatną funkcję. Docenią ją zapominalscy.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 18:42
Słuchawki douszne Air Pods Pro 3 wprowadzają wiele oczywistych ulepszeń, w tym nowy mechanizm aktywnego tłumienia szumów (ANC), monitora pracy serca oraz nowej, znacznie bardziej wodoodpornej konstrukcji (IP57 zamiast IPX4). Jednak jedną z bardziej interesujących nowinek w nowym modelu AirPodsów jest coś zupełnie innego. Jest to układ U2 w etui ładującym MagSafe.

U2 i Apple mają ciekawą historię, ale w tym przypadku nie chodzi o zespół rockowy. U2 to układ, który umożliwia odnalezienie etui z poziomu iPhone'a dzięki aplikacji "Znajdź mój". Opcja ta była już dostępna w poprzedniej generacji AirPodsów Pro, dzięki układowi, ale w AirPodsach Pro 3 jest ona znacznie lepsza.

Dzięki układowi U2 można ustalić położenie AirPodsów Pro 3 ze znacznie większej odległości. U2 ma trzykrotnie lepszy zasięg niż U1.

Warto przy okazji podkreślić, że nowy układ U2 ma trafić do nowej wersji AirTag, która ma się pojawić się do końca 2025 r.

AirPods Pro 3 mają trafić do sprzedaży 19 września 2025 r. i zapewnić aż do 10 godzin słuchania w trybie transparentnym (względem 6h w AirPodsach Pro 2).

