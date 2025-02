Szczepienie bez wprowadzania patogenów do organizmu. To jest możliwe

Zwykle wiąże się to z wbiciem w nasze ciało igły, oraz ewentualnymi efektami ubocznymi, jak stan zapalny, czy nawet lekka gorączka. Oczywiście bywają także mniej przyjemne efekty uboczne, a czasami nawet i bardziej groźne. To jednak szacowanie rachunkiem prawdopodobieństwa: szanse na to, że NOP okaże się dla nas szkodliwy, są znacznie mniejsze, niż to, że równie zły, albo jeszcze gorszy efekt spotka nas od choroby, od której się nie zaszczepiliśmy.