THC rujnuje zdrowie nienarodzonych dzieci. Naukowcy znaleźli potencjalne antidotum

Ratunek dla płodów przed THC

Na szczęście naukowcy znaleźli sposób, na złagodzenie negatywnych skutków wpływu THC na rozwój płodu. Są nimi kwasy omega-3. Podczas eksperymentów na szczurach samice, którym podawano tetrahydrokannabinol i kwasy omega-3 rodziły znacznie zdrowsze potomstwo, od tych, którym tylko podawano THC. Oczywiście nie oznacza to, że stosowanie omega-3 sprawia, że inne, nieopisane w badaniu problemy związane z zażywaniem THC w ciąży nie wystąpią. Nie jest to także coś, co usprawiedliwia zażywanie narkotyków w ciąży. Należy to traktować jedynie jako potencjalną terapię dla beznadziejnych przypadków uzależnienia, a nie magiczną tabletkę, która pozwala zajarać, będąc w ciąży.