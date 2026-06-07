Szybkość ponaddźwiękowa bez huku. NASA przeprowadziła ważny lot

Naddźwiękowiec bez huku

5 czerwca 2026 roku samolot X-59 osiągnął prędkość ok. 1147 km/h (1,1 Macha), lecąc na wysokości ponad 13 kilometrów nad bazą Edwards Air Force Base w Kalifornii. Lotem tym sterował pilot NASA Jim Less, a cały przelot trwał 81 minut.

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X-59 to efekt prawie dekady pracy inżynierów NASA nad rozwiązaniem problemu, który zabił komercyjne loty naddźwiękowe. Gdy samolot przekracza barierę dźwięku, wytwarza fale uderzeniowe, które skupiają się z tyłu maszyny i uderzają w ziemię jako donośny huk. To właśnie ten huk, obok gigantycznych kosztów operacyjnych, doprowadził do wycofania słynnego Concorde'a w 2003 roku po 27 latach służby. Ten kultowy samolot pasażerski potrafił przelecieć z Nowego Jorku do Londynu w mniej niż trzy godziny, ale zostawiał za sobą akustyczny ślad nie do przyjęcia dla mieszkańców terenów nad którymi przelatywał.

X-59 ma bardzo wydłużony nos, który rozprasza fale uderzeniowe zanim zdążą się połączyć w jeden głośny huk. Efektem ma być jedynie ciche "naddźwiękowe stuknięcie" porównywalne przez NASA do odgłosu zamykanych drzwi samochodu w odległości kilku metrów.

Cathy Bahm, kierownik projektu X-59 w NASA, powiedziała że osiągnięcie prędkości naddźwiękowej to "kluczowy kamień milowy", bo dopiero teraz inżynierowie mogą sprawdzić maszynę w warunkach, do których ją projektowali. X-59 wykonał swój pierwszy lot w październiku 2025 roku i od tamtej pory zaliczył ponad kilkanaście przelotów testowych. Teraz program będzie kontynuowany z docelową prędkością Mach 1,6 (około 1960 km/h) i pułapem do 18 kilometrów.