Poczęstował kolegów posiłkiem. Zatruło się 46 osób

Do masowego zatrucia doszło w zakładzie dystrybucji owoców morza. Jeden z pracowników poczęstował kolegów i koleżanki. Aż 46 osób doznało zatrucia pokarmowego, z czego znaczną część hospitalizowano.

Chciał dobrze. Zatruł 46 osób

Do zdarzenia doszło w stanie Maryland w USA w miejscowości Jessup w zakładach dystrybucyjnych owoców morza NAFCO. Jeden z pracowników przygotował dużą porcję dania Pancit (jest to filipińskie, smażone danie makaronowe), którymi chciał poczęstować współpracowników. Niestety trzy godziny po jego spożyciu, aż 46 osób doznało zatrucia pokarmowego, z czego 26 osób hospitalizowano. Szczęśliwie wszyscy powrócili do zdrowia.

Stanowe ministerstwo zdrowia w Maryland po analizie ogłosiło, że winowajcą całego zdarzenia były bakterie Staphylococcus aureus, które są zarówno bakteriami skóry, jak i patogenem przenoszonym z jedzenia przez niemyte ręce. Jeśli dany posiłek nie jest porządnie ugotowany lub trzymany w temperaturach pomiędzy 4 a 60 stopni Celsjusza, to może dojść do rozmnożenia się bakterii i zarazków, a w rezultacie wytworzą one niebezpieczne toksyny.

S. aureus wytwarza różnego rodzaju enterotoksyny, które wywołują zespół wstrząsu toksycznego, a także czasem zatrucie pokarmowe, które charakteryzuje się nagłym wystąpieniem nudności, intensywnych wymiotów, bólów brzucha i czasami także i biegunką. Do wystąpienia tych objawów wystarczy zaledwie jeden mikrogram toksyny.

NAFCO natychmiast wydał oświadczenie w którym podkreśla, że zdarzenie nie miało miejsca na terenie zakładów i nie dotyczyło dystrybuowanej przez firmę jedzenia, lecz na parkingu. Firma podkreśliła, że żywność dystrybuowana przez nią spełnia najbardziej rygorystyczne standardy inspektoratów zdrowia i że nie pojawiły się żadne uchybienia w łańcuchu ich dostaw.

Źródło zdjęć: TSViPhoto / Shutterstock

Źródło tekstu: Ars Technica