Odkryli starożytne znaki na ziemi. Przypominają roboty i kosmitów

Zagadkowe geoglify Nazca mogą być jeszcze bardziej tajemnicze niż nam się wydawało. Te charakterystyczne znaki na ziemi w południowym Peru zdaniem naukowców mają sporo nowych przykładów. Właśnie opublikowano badanie, które opisuje to odkrycie.

Geoglify Nazca od dawna stanowią zagadkę dla dzisiejszych badaczy. Opracowane przez dawną cywilizacją żyjącą od I do VIII wieku n.e. znaki są dostrzegalne dopiero z pewnej wysokości nad ziemią. Teraz, przy zastosowaniu sztucznej inteligencji udało się wyodrębnić kolejne 303 rysunki. Zdecydowanie są one intrygujące.

Zwierzęta, ludzie, kosmici i roboty

Wśród odnalezionych geoglifów są bowiem takie, które przypominają koty, wielbłądy, ale także kosmitów, ogromne ryby z nożami a nawet robota. O odkryciu poinformowała grupa naukowców z Uniwersytetu Yamagata w Japonii i IBM Thomas J Watson Research Center w Nowym Jorku w magazynie Proceedings of the National Academy of Sciences – donosi Daily Mail. Jak udało się odkryć nowe geoglify?

Charakterystyczne znaki ziemne, będące wyżłobionym w ziemi wzorem, były obiektem badań przez sześć miesięcy. Po wykonaniu zdjęć lotniczych zostały one zeskanowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wytrenowanej do odnajdywania charakterystycznych kształtów. To AI zasugerowała aż 178 z 303 odkrytych w sumie geoglifów.

Wiele z nich jest nadal nie do sklasyfikowania jako konkretne formy. Chodzi między innymi o różne zniekształcone formy w postaci ludzi, którzy mają na przykład głowę z kolczastymi włosami lub głowę osadzoną od razu na dwóch nogach. Do dziś ciężko też ustalić rolę tych "rysunków". Różne teorie wskazują, że mogły być one swego rodzaju obserwatorium, obrazami tworzonymi dla bogów lub po prostu pracą artystyczną.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Masato Sakai et al, PNAS 2024 (Proceedings of the National Academy of Sciences)

Źródło tekstu: DailyMail