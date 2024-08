Naukowcy alarmują o niepokojącym odkryciu. Chodzi o owoce

Pestycydy to środki, które pomagają nam chronić żywność. Badania wykazały jednak, że są one trochę mieczem obosiecznym, ponieważ mogą też szkodzić ludziom. Nowe odkrycie wskazało jednak na jedną, niepokojącą nowość w tym temacie.

Nie wiem jak Wam, ale mi mama zawsze powtarzała, że owoce przed zjedzeniem trzeba umyć. Dziś wiem, że nie chodziło tylko o ewentualne zanieczyszczenia, które mogły pozostać na ich powierzchni, ale także o pestycydy. Niestety, najnowsze badania pokazują, że hasło o myciu owoców przed zjedzeniem okazuje się być… niewystarczające.

Trzeba obierać?

Chińscy naukowcy opracowali metodę obrazowania, która pomaga wykryć skażenie pestycydami nawet przy bardzo niskim stężeniu. Nowa metoda pokazała coś, co chyba niektórzy z nas trochę się już domyślali. Okazuje się bowiem, że samo mycie owoców nie pozbawi ich wszystkich wszystkich szkodliwych dla nas pestycydów – wskazuje portal naukawpolsce.pl

Podczas testów zastosowano powierzchniowo wzmocnioną spektroskopię Ramana. W tym przypadku cząsteczki substancji umieszczane są na specjalnej powierzchni z metalu, a następnie kieruje się na nią światło lasera. Metal działa tu jak wzmacniacz, dzięki któremu sygnały pochodzące od cząsteczek są łatwiejsze do wykrycia. Chińscy naukowcy w tym przypadku opracowali odpowiednią membranę, którą można umieścić na produktach rolnych.

Same testy polegały natomiast w pierwszym kroku na rozpyleniu dwóch rodzajów pestycydów – tiramu i karbendazymu – na jabłka. Następnie wysuszono owoce na powietrzu i umyto je podobnie jak robimy to robimy to w domu. Niestety, przeprowadzona analiza wykazała, że mimo przemycia powierzchni owoców pestycydy nadal były na nich obecne, choć w niskich stężeniach. Co jednak ważne, zanieczyszczone były nie tylko skórki, ale także zewnętrzne warstwy miąższu. To zaś prowadziło badaczy do wniosku, że samo mycie nie jest wystarczające, by ustrzec nas przed szkodliwym wpływem pestycydów i zdecydowanie warto je także obierać, jeśli jest taka możliwość.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Yurii Klymko

Źródło tekstu: naukawpolsce.pl, PAP