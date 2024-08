Na oczach Polaków padł właśnie nowy rekord temperatury. Ile jeszcze?

Padł właśnie kolejny rekord temperatury. Tym razem dotyczy on archipelagu Svalbard w arktycznej części Norwegii. Rekord został “poprawiony” aż o 2 stopnie. O wyniku poinformował norweski instytur meteorologiczny.

To ten typ informacji, których opisywanie nie sprawia mi przyjemności, ale czuję się w obowiązku, by o nich pisać. Dlaczego? Bo wciąż są tacy, którzy na globalne ocieplenie potrafią machać ręką, albo komentować w kpiącym stylu. Tymczasem kolejne znaki pokazują, że jest się czego obawiać i jest o co walczyć.

2 stopnie więcej

Nowy rekord dotyczy najwyższej temperatury zanotowanej w sierpniu. W minioną niedzielę, na archipelagu Svalbard, na którym z resztą znajduje się też Polska Stacja Polarna Hornsund, temperatura wynosiła 20,3 stopni Celsjusza. Tym samym pobity został wynik z 31 sierpnia 1997 roku, kiedy to termometr pokazał 18,1 stopnia. Do ogólnego rekordu też zabrakło niewiele. Cztery lata temu, 25 lipca 2020 roku, na Svalbardzie odnotowano 21,7 stopni. Dlaczego to poważny sygnał do niepokoju?

Oczywiście, pogoda to nie klimat, a anomalie się zdarzają. Jednak te drugie, gdy pojawia się zbyt często, przestają być “wyjątkami” i zaczynają potwierdzać “regułę”. A nieustannie pojawiające się rekordy ciepła należą do tego grona. W przypadku Svalbardu jest to też o tyle niepokojące, że miejsce to jest oddalone od bieguna północnego o raptem 1000 kilometrów. Bliskość tych zimnych ośrodków sprawia, że przeciętna temperatura sierpnia dla archipelagu wynosi… 6-9 stopni C.

Niedzielny rekord można także powiązać z efektem arktycznego wzmocnienia. W dużym skrócie, tamtejszy lód i śnieg, które odbijają światło słoneczne zamieniają się w wodę, która ma odwrotne właściwości, co jeszcze bardziej wzmacnia ocieplenie w okolicy. W sumie ma ona się grzać 4-krotnie mocniej niż reszta świata. Przekłada się to na dane cytowane przez portal naukawpolsce.pl z norweskiego oficjalnego raportu z 2019 r., gdzie wykazano, że średnia temperatura na Svalbardzie w okresie 2070-2100 powinna wzrosnąć o 7-10 stopni C w stosunku do lat 1970-2000.

