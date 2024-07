Zmiany klimatu wydłużą nam dzień. I zakłócą loty w kosmosie

Pewnie wiele razy słyszeliście już, że globalne ocieplenie zagraża Ziemi. Dziś coraz częściej takie hasła powodują raczej obojętne wzruszenie ramionami, a nie realną erefleksję oraz zmianę przyzwyczajeń. Tymczasem naukowcy ujawnili kolejny, niepokojący skutek zmian klimatu.

Dwa nowe badania wskazują, że wywołane przez człowieka globalne ocieplenie, które swoje korzenie ma mniej więcej w rewolucji przemysłowej XIX wieku, ma bardzo odczuwalny dla Ziemi wpływ. Mowa bowiem o fundamentalnych zmianach elementów fizycznych właściwości planety. Spowalnia obrót Ziemi, przesuwa jej oś, a nawet wpływa na wewnętrzne jądro.

Gdzieś ubywa, gdzieś przybywa

Kolejnym oklepanym hasłem, które się tu świetnie sprawdzi, jest powiedzenie “natura nie znosi próżni”. Skoro gdzieś czegoś ubywa, to coś się musi przez to zmienić. I tak topniejący na biegunach lód prowadzi do mniejszej koncentracji wody w tych rejonach na rzecz środka Ziemi. To zaś przekłada się na większą masę w rejonie równika, co z kolei przekłada się na wolniejszy obrót wokół własnej osi. Ale to nie koniec. Te wszystkie zdarzenia wpływają też bowiem nawet na płyny poruszające się w stopionym jądrze naszej planety. Odkrycia na ten temat zostały właśnie opublikowane w dwóch czasopismach, Nature Geoscience i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Co ciekawe, w historii Ziemi mieliśmy też do czynienia z procesem odwrotnym, choć też powiązanym z topnieniem lodowców. Jednak podczas zlodowaceń zamarznięta woda ustępowała miejsca wybijającej się na wyższych wysokościach geograficznych skorupie ziemskiej, co miało przyspieszyć obrót planety – wskazuje The Guardian.

Co się zmieniło?

Aby można było wykonać stosowne analizy konieczne było opracowanie modelu obejmującego aż 120 lat ruchu biegunowego. Przy tej okazji odkryto, że zmiany w rozkładzie masy na Ziemi spowodowane topnieniem lodu prawdopodobnie wpłynęły na powstanie niewielkich wahań. Według szacunków uczonych zmiany klimatu wpłynęły na odchylenia na poziomie 1 metra zmiany w ciągu 10 lat.

Co ważne, odkrycia te mają wpływ nie tylko na nasze życie na Ziemi, ale też prowadzenie misji kosmicznych. Sondy kosmiczne bazujące na dokładnym położeniu Ziemi w kosmosie mogą nie trafić do wskazanego celu jeśli pierwotne dane nie zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji. Będzie to duże wyzwanie zwłaszcza dla podróżujących dalej obiektów. Dla przykładu 1 metr odchylenia osi Ziemi może się przełożyć o kilometrową pomyłkę w przypadku okolic Marsa.

W przypadku zmian czasu wcześniejsze badania wskazują już, że zmiany klimatyczne opóźniły chociażby konieczność dodania kolejnej tzw. sekundy przestępnej, która umożliwia większą zgodność zegarów z ruchem obrotowym Ziemi.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Alejandro Renzo Lim

Źródło tekstu: NBC News