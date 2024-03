Tylko garstka państw spełnia normy jakości powietrza WHO

Szwajcarska firma IQAir opublikowała dane na temat jakości powietrza w 134 państwach świata. Okazuje się, że tylko garstka spełnia normy WHO.

IQAir to szwajcarska firma, która zbiera i publikuje dane na temat zanieczyszczeń. Jest ona między innymi partnerem technologicznym Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP). Jej najnowszy raport nie jest zbyt optymistyczny. Tylko garstka państw spełnia normy jakości powietrza Międzynardowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jakość powietrza na świecie

IQAir zebrało dane z ponad 30 tys. punktów w 134 państwach na świecie. Firma podkreśla, że tych w Afryce jest za mało, aby dały w pełni miarodajny wynik. Z kolei te w Ameryce Południowej są w większości niskiej jakości i też mogą przekłamywać rzeczywistości. Pomimo tego wyniki są wręcz zatrważające. Tylko 7 państw spełnia normy jakości powietrza dotyczące pyłów PM2,5.

Te kraje to: Australia, Estonia, Finlandia, Grenada, Islandia, Mauritius oraz Nowa Zelandia. Dziwić może brak na liście Kanady, ale zeszłoroczne pożary wygenerowały mnóstwo pyłu, który nadal znajduje się w powietrzu. We wszystkich pozostałych krajach normy są wyższe, niż rekomenduje WHO. Najgorsza sytuacja jest w: Pakistanie, Indiach, Tadżykistanie oraz Burkina Faso.

Szacuje się, że z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku umiera około 7 mln ludzi na całym świecie. To więcej niż na AIDS i malarię razem wzięte. Dlatego Dolphin Hammes, dyrektor generalna IQAir na Amerykę Północną apeluje o podjęcie szybkich działań w celu poprawy sytuacji.

