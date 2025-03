Naukowcy potwierdzają. Kobiety w tym wieku robią to częściej

Stereotypy przez lata ułatwiały nam funkcjonowanie, choć i ch źródło to głównie suma różnych ludzkich doświadczeń i wybranych poglądów, które potrafią być czasem dość krzywdzące . Być może spotkaliście się kiedyś ze twierdzeniem, że kobiety są strasznie gadatliwe, a facetami to ciężko o czymś pogadać, bo tacy są małomówni. Tak się jednak składa, że akurat ten stereotyp został właśnie potwierdzony przez naukę. Przynajmniej w określonym momencie życia.

Trzy tysiące słów

Najnowsze, kompleksowe badanie cytowane przez Science Alert wykazało, że kobiety w wieku od 25 do 64 lat wypowiadają średnio aż 3275 słów więcej niż panowie w ich wieku. A to oznacza, że mówią około 20 minut więcej w ciągu dnia. Ale inna ciekawa obserwacja wskazuje, że w pozostałych przedziałach wiekowych liczby te były już mniej więcej takie same.