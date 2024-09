Te mumie skrywały u siebie najstarszy ser na świecie

Odkryta właśnie w Chinach mumia mogła skrywać ciekawą tajemnicę. Okazuje się, że studenckie lodówki to mały pikuś wobec spożywczego znaleziska znalezionego w Państwie Środka. Okazuje się bowiem, że znaleziono tam najstarszy ser na świecie.

Przypadkowe pozostawienie pokarmu w różnych miejscach to dość powszechny problem na świecie. Za to przeciwne przypadki, czyli celowe pozostawienie jedzenia, które jest w stanie wytrwać przez tysiące lat, to już nie igraszki. Taka sytuacja miała miejsce chociażby w północno-zachodnich Chinach, gdzie odnaleziono ser, którego wiek szacowany jest na prawie 3600 lat.

Najstarszy ser na świecie

Ludzkie szczątki, przy których został znaleziony wspomniany pokarm, zostały odzyskane z niektórych trumien znalezionych na cmentarzu Xiaohe w chińskim dorzeczu Tarim w latach 90-tych XX wieku. Już wtedy na głowach i szyjach zmumifikowanych zwłok zidentyfikowano też kawałki sera. Jednak dopiero teraz badacze z Chińskiej Akademii Nauk byli w stanie przyjrzeć mu się lepiej.

Okazało się, że pobrane próbki zawierają w sobie fragmenty krowiego i koziego DNA. Pochodząca z epoki brązu substancja to ser kefirowy. Jak wskazują badacze z Chińskiej Akademii Nauk, wiek znaleziska pozwala ocenić go jako najstarsza znana próbka sera, jaką udało się odkryć. Samo odkrycie jest też o tyle wyjątkowe, że zwykle pokarm ciężko jest przetrzymywać na tak długi czas.

Badanie wykazało także, że do wytworzenia tego sera wykorzystano prawdopodobnie bakterie Lactobacillus kefiranofaciens, których główne szczepy do dziś są obecne w Rosji i Tybecie. Naukowcy byli nawet w stanie powiązać ten konkretny typ bakterii z pokrewnym szczepem pochodzącym właśnie z tego drugiego obszaru. Wciąż jednak naukowcy nie mają wszystkich odpowiedzi.

Zagadką pozostaje powód obecności sera w grobach, choć chińscy badacze mają na to swoją teorię. Być może ze względu na popularność tego pokarmu zmarłym przekazywano po jego fragmencie, by mógł im towarzyszyć także w życiu po śmierci. Wszystkie szczegóły badania zostały opublikowane w czasopiśmie Cell.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wenying Li, cell.com

Źródło tekstu: sciencealert.com