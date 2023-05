Sekret Mona Lisy. Kto udowodni rację, zgarnie fortunę

Historyk twierdzi, że odkrył tajemnice skrywaną przez „Mona Lisę". Most, który przedstawiony jest na obrazie, był dotychczas błędnie rozpoznany i nieprawidłowo wskazywany jako Ponte Buriano – twierdzi badacz.

„Mona Lisa”, pędzla Leonarda Da Vinci, to jedno z najbardziej znanych dzieł sztuki na świecie. Obraz wzbudza zainteresowanie nie tylko z powodu piękna, niesamowitego odwzorowania postaci ludzkiej czy przyciągającego uwagę uśmiechu modelki. Dzieło sztuki fascynuje też z powodu niepewnej tożsamości modelki, melancholijnego tła a także kopii, w tym wersji z Prado, będącej niemal idealnym odwzorowaniem oryginału, czy „Mona Lisy z Isleworth”.

Portret przedstawia kobietę, siedzącą na balkonie ze złożonymi rękoma. Postać skierowana jest do widza pod kątem, ale twarz zwraca bezpośrednio w jego stronę. Gioconda przyodziała skromną szatę, prawdopodobnie skrywając ciążę lub niedawny poród, gdyż jej postać owija cieniutka gaza. Noszona w tym czasie przez przez kobiety, które spodziewają się dziecka.

Za „Mona Lisą" rozprzestrzenia się ciemny, spowity tajemnicą krajobraz. W tle dostrzec można ścieżki, most oraz wijące się między pagórkami potoki. Po obu stronach dzieła Da Vinciego zobaczyć można kolumny, domalowane prawdopodobnie w końcowym etapie tworzenia pracy.

Zagadka: most Ponte Buriano czy Romita?

Niedawno obiektem zainteresowań stał się most widoczny za „Mona Lisą". Wioska Ponte Buriano, znajdująca się w Toskanii we Włoszech, jest przekonana, że ​​przestawiony na dziele element architektury to most, który stoi się właśnie w tym miejscu. Uczynili oni z niego ważny element turystyki, przedstawiając go jako inspirację Leonarda Da Vinci i symbol miasteczka.

Historyk Silvano Vinceti stwierdził jednak niedawno, że element za postacią to tak naprawdę most Romito w pobliskim toskańskim mieście Laterina. „Mona Lisa” została namalowana na początku XVI wieku. Historyk przekonuje teraz, że w latach 1501-1503 malarz mieszkał z kardynałem Cesarem Borgią właśnie w pobliżu Lateriny. Wskazuje on też na dowody potwierdzające jego odkrycie.

Wirtualna rekonstrukcja jako metoda analizy

Jednym z elementów potwierdzającym tezę historyka ma być charakterystyczny kształt rzeki Arno we wskazanej lokalizacji, który odpowiada temu, co przedstawił Leonardo na słynnym obrazie. Vincenti analizował zagadnienie za pomocą dokumentów z archiwów państwowych we Florencji, takich zdjęcia brzegów rzek, dawne ilustracje przedstawiające etrusko-rzymski Romito i ujęcia z drona.

Vinceti wykonał także wirtualną rekonstrukcję mostu, aby zobrazować podobieństwo do tego z działa Da Vinci. Ten znajdujący się w pobliżu miejsca zamieszkania artysty miał cztery łuki, tak samo jak element namalowany na obrazie. Most Buriano ma natomiast sześć łuków, a Ponte Bobbio w Piacenzie, który według niektórych jest przedstawiony na obrazie, ma ich jeszcze więcej.

Most znajduje się obecnie w ruinie, jednak Burmistrz Lateriny, Simona Neri, wskazuje, że jeśli okaże się to prawdą, zadba o ten element architektoniczny. Jest on też podekscytowany perspektywą rozwinięcia turystyki w tym obszarze Włoch, gdyż mogą tam teraz przybywać ludzie zainteresowani działami sztuki, by na własne oczy sprawdzić, czy most jest faktycznie tym z obrazu wielkiego artysty.

