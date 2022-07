Widzisz kotlet schabowy? Możesz się mylić

Wojna i zaraza doprowadziły do tego, że na świecie jest coraz częściej o jedzenie. Na razie obywatele wielu rozwiniętych państw nie doświadczają tego na własnej skórze, lecz już wkrótce może się to zmienić. Chiny chcą zapobiec kryzysowi.

Na świecie jest coraz więcej ludzi, a Ziemia magicznie nie zwiększa swojej objętości. Pojawiają się coraz gęstsze skupiska ludzkości i jakoś trzeba ich wszystkich wykarmić. Hodowanie zwierząt na mięso ma wiele słabych stron, zajmuje dużo miejsca, wymaga czasu, a same zwierzęta produkują spore ilości gazów cieplarnianych. Musi istnieć jakiś wydajniejszy sposób produkcji mięsa i Chiny go odkryły.

Ludzie nie chcą jeść laboratoryjnego mięsa

Mięso hodowane laboratoryjnie może być przyszłością ludzkości. Do tej pory tego typu badania nie mogły się pochwalić zbyt wieloma sukcesami. Co więcej, dotychczasowe ankiety pokazywały, że ludzie nie chcą jeść takiego mięsa. Eksperyment z udziałem ponad 1500 osób, wśród których znaleźli się mięsożercy i jarosze pokazał, że aż 35% osób na co dzień spożywających mięso oraz 55% wegetarian było na tyle obrzydzonych laboratoryjnym mięsem, że w ogóle odmówiło spróbowania go. Odbierali oni ten typ mięsa jako "nienaturalne".

Zdrowsze mięso prosto z Chin

Problem ten udało się rozwiązać Chinom. Dwie współpracujące ze sobą instytucje stworzyły rewolucyjne klopsy wieprzowe, które nie tylko zawierają więcej protein niż tradycyjne shizitou, lecz również mniej tłuszczu. Naukowcy z Uniwersytetu Tsinghua i Uniwersytetu Rolniczego w Nanjing w Chinach hodowali oddzielnie komórki mięśniowe i tłuszczowe w laboratorium, a następnie umieszczali je razem w wydrukowanej w 3D formie. Następnie użyli enzymu, pozwalającego na połączenie ich i uformowali z nich klopsy.

Co więcej, ich metoda tworzenia oddzielnie mięsa i tłuszczu w osobnych bioreaktorach sprawia, że masowa produkcja mięsa laboratoryjnego będzie prostsza niż dotychczas. Mięso wyhodowane przez Chińczyków powoduje też mniejsze obrzydzenie wśród ludzi ze względu na formę podania, która imituje tradycyjne danie.

Zobacz: Inwazja kleszczy. Nawet 14 proc. ludzi może poważnie chorować

Zobacz: Palec niczym odcięty człowiekowi. Nie uwierzysz, jak powstał

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: South China Morning Post