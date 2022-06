Bądź jak delfin. Nauczysz się w raptem 10 tygodni

Znamy wiele stworzeń, które w codziennym życiu bardziej polegają na słuchu niż wzroku. Dzięki temu udaje im się określić odległość od obiektu za pomocą samego dźwięku. Okazuje się, że człowiek również może w ten sposób operować, choć nie jest to łatwe.

Echolokacja jest sposobem na określenie położenia przeszkód oraz ich wielkości, a nawet kształtu za pomocą samego dźwięku. Metoda ta bazuje na wsłuchiwaniu się w echo akustyczne i jest wykorzystywana przez niektóre stworzenia do bezkolizyjnego poruszania się. Najbardziej znanymi zwierzętami korzystającymi z echolokacji są z pewnością nietoperze i walenie, choć lista organizmów korzystających z tej metody jest znacznie dłuższa.

Człowiek, choć nie ma tak wyczulonego słuchu, jak wiele innych zwierząt, nadal rozpoznaje dźwięki i jest w stanie usłyszeć echo. Czy to oznacza, że ludzie również mogliby się poruszać za pomocą echolokacji? Okazuje się, że tak i wystarczy im na to zaledwie 10 tygodni ćwiczeń.

Nauka echolokacji w zaledwie kilka tygodni

Naukowcy w składzie: Liam J. Norman, Caitlin Dodsworth, Denise Foresteire, Lore Thaler, postanowili sprawdzić, czy uda im się nauczyć ludzi poruszania się z wykorzystaniem echolokacji. W badaniu wzięło udział 26 osób. 12 z nich to osoby ślepe od dzieciństwa, a pozostałe 14 to osoby ze sprawnym zmysłem wzroku. Eksperyment składał się z 20 sesji, a każda z nich trwała około 2-3 godziny. Treningi zostały rozłożone w taki sposób, że okres trwania badania wyniósł 10 tygodni.

Okazało się, że jest to wystarczająco dużo czasu, by człowiek nauczył się sprawnie posługiwać echolokacją. Świetnie z tym zadaniem poradziły się nie tylko osoby głuche, które mają naturalnie wyostrzony słuch, lecz również osoby, które na co dzień polegają na wzroku. W trakcie badania uczestnicy przemierzali skrzyżowania w kształcie litery T, zaokrąglone trasy w kształcie litery U i zygzakowate tory przeszkód. By to zrobić musieli polegać wyłącznie na echu akustycznym uzyskanym przez dźwięk kliknięcia, jaki wykonywali swoim językiem o podniebienie.

W ostatnich dwóch sesjach uczestnicy przetestowali swoje nowe umiejętności nawigacyjne w labiryncie, z którym nigdy wcześniej nie mieli do czynienia. Nawet podczas testów w nieznanym środowisku kolizji było mniej niż w początkowych fazach eksperymentu. Co wskazuje na to, że echo ich własnych kliknięć pomagało im w nawigacji. Co więcej, twórcy eksperymentu zauważyli, że uczestnicy badania byli na podobnym poziomie, co eksperci echolokacji, którzy ćwiczyli swoje umiejętności latami.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PLOS.org