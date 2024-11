Ten lek to rewolucja. Chorzy czekają na nią już 50 lat

Od pół wieku cierpiący na ataki astmy stosują te same leki, których skuteczność pozostawia trochę do życzenia. W końcu pojawiła się nadzieja na poprawę.

Naukowcy z King's College London opracowali nowy lek o nazwie Benralizumab, który może zupełnie zmienić zasady gry. To może być rewolucja w ratowaniu życia osób cierpiących na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).

Nowy lek jest lepszy od sterydów

Aktualnie pierwszą linią obrony przed trudnościami z oddychaniem jest inhalator. Zdarza się jednak, że leki wziewne są nieskuteczne i wtedy pacjentom zaleca się leczenie sterydami. Czy to działa? W magazynie The Lancet Respiratory Medicine można przeczytać o badaniu z udziałem 158 chorych. monitorowanych przez trzy miesiące po kuracji. U 74 proc. z leczonych sterydami ponownie wystąpił stan zapalny. Zresztą leczenie sterydami ma szereg nieprzyjemnych skutków ubocznych, jak tycie, osłabienie kości czy problemy ze snem.

Nowy lek wypadł w tym eksperymencie znacznie lepiej. Nawroty zanotowano u 45 proc. osób. Ponadto chorzy po nowej kuracji rzadziej musieli udać się do szpitala, rzadziej potrzebowali ponownego leczenia i… żyli dłużej. Jakość ich życia również się poprawiła.

Twórcy Benralizumabu podeszli do sprawy w innowacyjny sposób. U podstaw ich odkrycia leży spostrzeżenie, że nie wszystkie napady duszności są takie same. W czasie ataku astmy u różnych osób nadaktywne są różne części układu odpornościowego. Różne wzorce stanu zapalnego pozwalają lepiej dopasować terapię do potrzeb pacjenta.

Benralizumab celuje w konkretny typ białych krwinek. Chodzi o eozynofile (krwinki kwasochłonne), zwykle chroniące nas przed pasożytami. Krwinki te biorą udział także w reakcjach alergicznych i odpowiadają za około połowy ataków astmy i jeden na trzy ataki POChP. Krwinki te mogą wywołać stan zapalny i w ten sposób nawet doprowadzić do uszkodzenia tkanki płuc.

Nowy lek daje nadzieję, jakiej chorzy nie mieli od 50 lat. Wciąż nie ma widoków na to, by pacjenci całkowicie pozbyli się ataków, ale to krok w dobrą stronę. Na początku 2025 roku Benralizumab zostanie poddany testom na większą skalę.

