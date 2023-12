Stanie w korkach może być szkodliwe. Nie chodzi o stres

Długotrwałe stanie w korku może być szkodliwe dla człowieka – twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. I wcale nie chodzi o towarzyszący temu stres.

Chyba nie ma na świecie kierowcy, który lubiłby korki. Niezależnie czy się aktualnie spieszymy czy nie, nikt nie chce tracić czasu na bezproduktywne siedzenie w samochodzie. Wielu reaguje wówczas irytacją, która czasem przeobraża się we wściekłość, ale ponoć wcale nie rosnący poziom stresu jest największym problemem.

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego przyjrzeli się grupie 16 kierowców w wieku 22-45 lat. Najpierw przebadali ich pod kątem chorób przewlekłych, upewniając się, że są to osoby cieszące się dobrym zdrowiem, a następnie wsadzili za kierownicę.

Jak czytamy w abstrakcie, już kilkunastominutowy przestój w kroku może sprawić, że u zdrowej osoby przez najbliższą dobę pojawią się objawy nadciśnienia tętniczego. Jednocześnie jednak efekt ten nie występuje, gdy kabina pojazdu zostanie wyposażona w wysokiej klasy filtry powietrza.

Wedle przedstawionych ustaleń to właśnie w chwili postoju pośród innych pojazdów kierowcy narażeni są na wdychanie szkodliwych substancji w największym stopniu. Ich stężenie we wnętrzu auta ma być wówczas kilkadziesiąt razy wyższe niż zazwyczaj.

Szczególnie niebezpieczne mają być tzw. cząsteczki ultradrobne, cechujące się średnicą poniżej 0,1 mikrona. Ze względu na mały rozmiar wnikają do płuc i przedostają się tym sposobem do krwiobiegu. Do tego skutecznie forsują także filtry starszego typu, przystosowane do usuwania znacznie większych pyłów PM2,5.

