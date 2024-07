Rusza wyprawa po skarby Titanica. Nadzieje są duże

Mająca prawa do wraku Titanica, firma z USA, podejmie pierwszą od 14 lat próbę dopłynięcia to tego, co zostało z legendarnego statku.

Po 14 latach kolejna próba dostania się do wraku

Firma RMS Titanic nie podejmowała takich starań od 2010 roku. Jednak nie oznacza to, że nikt nie próbował dostać się do wraku. Rok temu niezależni śmiałkowie starali się dopłynąć do Titanica nowoczesną kapsułą. Niestety, misja zakończyła się tragiczna śmiercią 5 jej uczestników wraz z organizatorem Paulem-Henri Nargeolet’em.

Ekspedycja RMS Titanic ma wykorzystać nowoczesne technologie pozyskiwania obrazu ze zdalnie sterowanych urządzeń.

To bezprecedensowa okazja do pozyskania szczegółowego obrazu okrętu i tego co po nim zostało.

- zapowiedziała wyprawę prezes firmy Jessica Sanders.

Wyprawa wyruszyła z Rhodes Island w piątek. Na miejsce wraku ma dotrzeć w ciągu kilkunastu dni. Jej powrót zaplanowany jest na 13 sierpnia.

Głównym celem wyprawy jest zrobienie szczegółowych zdjęć statku, aby sprawdzić w jakim stanie się znajduje i zbadać czy są na nim jakiekolwiek cenne przedmioty, które w przyszłości mogłyby zostać z niego wydobyte.

Zobacz: Titanic umiera. To wideo musisz zobaczyć, póki jest okazja

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: 20th Century Studios

Źródło tekstu: abcnews