Homo Sapiens i Neandertalczyk grzebali się tak samo. Wyjątkowe badanie

Szokujące odkrycie na temat wyginiętego gatunku ludzi. Neandertalczycy i nasi przodkowie z gatunku homo sapiens mają kolejny element wspólnego dziedzictwa. Okazuje się, że oba gatunki może łączyć kultura związana ze śmiercią.

Najnowsze badania przeprowadzone na miejscach pochówku w regionie Lewantu w zachodniej Azji, tuż przy wschodnim brzegu Morza Śródziemnego, wskazują na zaskakujące połączenia. Okazuje się bowiem, że wcześni homo sapiens oraz neandertalczycy mieli zacząć grzebać swoich zmarłych w podobnym okresie historii, czyli około 120 000 lat temu. Co więcej, oba gatunki miały to robić w podobny, choć nie identyczny sposób, co ostatecznie mogło przyjąć nawet pozór swego rodzaju rywalizacji.

Zawody w "grobingu"?

Przeprowadzone przez naukowców z Izraela sugeruje, że wiele z odkrytych przez nich miejsc pochówku jest starsza niż ślady podobnych rytuałów z Europy i Afryki. W swojej pracy bazowali na analizie 17 stanowisk neandertalskich i 15 związanych z homo sapiens. Zdaniem badaczy rosnąca liczba pochówków to także przejaw walki o zasoby i przestrzeń do życia. Lecz choć było sporo podobieństw w podejmowanych rytuałach związanych ze śmiercią, to jednak są też i różnice.

To między innymi kwestia wieku zmarłych, którzy zostali pochowani. W przypadku neandertalczyków badania pokazują, że pożegnanie w taki sposób małych dzieci było bardziej powszechne. Choć obie grupy pozostawiały w grobach różne dobra w postaci kości zwierząt czy małych kamieni, to jednak homo sapiens wybierali częściej swoich zmarłych w wejściach do jaskiń lub schroniskach skalnych. Neandertalczycy decydowali się za to raczej na głębokie wnętrza jaskiń – opisuje sciencealert.com

Homo sapiens zazwyczaj także byli chowani w skulonej pozycji płodowej. Ich groby były też bardziej ozdobne, bazując na zastosowaniu takich elementów jak muszle i naturalny barwnik w postaci ochry. Neandertalczycy stawiali raczej na prostotę z wykorzystaniem kawałków skał, które dziś mogłyby nam nieco przypominać nagrobki. Jak podkreślają badacze, całkowite wyginięcie neandertalczyków około 50 000 lat temu doprowadziło, przynajmniej w regionie Lewantu, do zatrzymania rozwoju kultury pochówków przez dziesiątki tysięcy lat. Uznali oni, że temu zagadnieniu warto się lepiej przyjrzeć podczas kolejnych badań.

