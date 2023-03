Pszczoły masowo umierają ale jest dla nich ratunek

Połączony wysiłek naukowców z Austrii i Szwajcarii zaowocował powstaniem robotycznego ula, który uchroni pszczoły przed niesprzyjającymi warunkami.

Nie wszyscy mogą zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne dla naszej flory i fauny są pszczoły. To właśnie dzięki nim i ich działalności przenoszone są pyłki i dochodzi do zapylenia. Bez nich lub przy małej ilości pszczół, niektóre rośliny mogłyby nie przetrwać, a to miałoby dalekosiężne konsekwencje. Na szczęście, możliwe, że znaleziono sposób na ochronę pszczół.

Pszczoły już nie umrą z zimna

Pszczoły mają problem, by przetrwać przy niskiej temperaturze. Pojedynczy owad zamarznie nawet przy 8 stopniach Celsjusza. Jak zatem udaje im się przetrwać zimę? Pszczoły w zimie tworzą kłąb i swoim ruchem wytwarzają temperaturę nawet 25 do 33 stopni, czyli taką, w której mogą swobodnie przetrwać. Najbardziej narażone na wymarcie są zatem osobniki stanowiące zewnętrzną warstwę kłębu. Jeżeli nie uda im się na czas zamienić z pszczołą ze środka to drętwieją i umierają.

W większości przypadków takim sposobem pszczoły są w stanie przetrwać nawet srogą zimę. Jednak pszczelarze wielokrotnie zaobserwowali coś niepokojącego, co znane jest jako "zapaść kolonii". Zjawisko polega na tym, że kłębiące się pszczoły przestają się ruszać, zatem tracą swoje główne źródło ogrzewania i doprowadza to do śmierci całej kolonii. Naukowcy wielokrotnie badali przyczyny takiego zjawiska, lecz nadal pozostaje więcej pytań niż odpowiedzi.

Pszczoły mogą zostać uratowane przez najnowszy wynalazek naukowców z École Polytechnique Fédérale de Lausanne w Szwajcarii i University of Graz w Austrii. Robotycy i biolodzy połączyli siły i stworzyli coś, co można określić mianem robotycznego ula. Wynalazek nazwano Hiveopolis. Jego zadanie jest proste, monitoruje stan kolonii i dostosowuje temperaturę do występujących czynników.

Na pierwszy rzut oka nie wydaje się to być niczym niezwykłym. Pszczelarze niejednokrotnie eksperymentowali z zewnętrznym ogrzewaniem uli. Tym razem zajmie się tym specjalne oprogramowanie, które wysyła ciepło wprost do plastrów miodu. Dzięki takiemu rozwiązaniu można ogrzewać pszczoły w subtelny sposób nie wzbudzając ich podejrzeń.

Wynalazek został przetestowany na 4000 pszczołach w zimie z 2020 na 2021 rok. Wiele z pszczół z robotycznego ula przetrwało ciężkie warunku, gdy w innych ulach zmarło ich o wiele więcej.

Źródło zdjęć: MOBOTS / EPFL / Hiveopolis

Źródło tekstu: Phys.org