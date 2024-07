Ludzi i kury łączy więcej, niż sądzisz. Oto wyjątkowa cecha naszych gatunków

Pewnie znacie ludzi, z których można czytać jak z otwartej księgi. Okazuje się jednak, że podobną cechę mają także… kury. Ich emocje można wyczytać z koloru ich skóry – wskazują najnowsze badania przeprowadzone przez francuskich naukowców.

Rumieniec był uważany przez Karola Darwina za najbardziej ludzką z ludzkich cech. Badacze jednak od lat przyglądali się nie tylko emocjom człowieka, ale też zwierząt takich jak psy, koty, konie czy świnie. Do tej pory pomijano jednak w takich analizach ptaki, zwłaszcza te hodowlane. Zmienili to francuscy naukowcy, którzy zaobserwowali rumieńce u kur.

Kurza twarz!

Aby poznać lepiej emocje drobiu zespół z francuskiego Narodowego Instytutu Badawczego Rolnictwa, Żywności i Środowiska (l’Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement – INRAE) wziął na warsztat barwy skóry i pozycję piór na głowach ptaków. W sumie przyglądano się 18 zwierzętom z dwóch ras w wieku od 2 do 3 miesięcy. Były to wyłącznie samice, hodowane na wolnym wybiegu w dwóch gospodarstwach w rejonie Doliny Loary. Cały proces badań, trwający łącznie cztery tygodnie, podzielono na kilka faz. W pierwszej przyzwyczajono zwierzęta do obecności ludzi i kamer. Sprzęt ten wykorzystano w kolejnym etapie do filmowania reakcji zwierząt na różne bodźce.

Wśród sytuacji testowych uwzględniono takie czynności jak odpoczynek, jedzenie ulubionego pokarmu, kąpiel w piasku, czujność/strach, a także reakcja na schwytanie i przetrzymywanie przez człowieka. Po analizie zebranego materiału okazało się, że kury były bardziej chętne do okazywania emocji gdy były w sytuacjach nieprzyjemnych. W takich momentach skóra na grzebieniu, fragmentów policzków pozbawionych piór oraz podbródku wyraźnie się czerwieniła. W tym przypadku jednak “rumieńce” wskazywały raczej na gniew i strach, a nie wstyd jak w przypadku ludzi. Ale badacze byli w stanie poznać także gdy zwierzęta odczuwały przyjemność – w takich przypadkach ich twarz stawała się nieco mniej różowa. Ale już w przypadku ekscytacji na widok ulubionego pokarmu zwierzęta znów robiły się bardziej czerwone.

Podobne obserwacje miały miejsce w przypadku sytuacji, w których w otoczeniu drobiu pojawiał się człowiek, bez względu na to co chciał zrobić. Choć, gdy zwierzęta przyzwyczaiły się już do jego obecności, rumieńce wyraźnie stawały się słabsze. Ale kolory wokół dzioba to nie wszystko – kury bowiem okazywały także swoje emocje za pomocą piór na głowie. Co ciekawe, takie same obserwacje stwierdzono już wcześniej u niektórych gatunków papug i bilbili czerwonoplamych. Jak podaje portal naukawpolsce.pl, z obserwacji wynika, że ptaki stroszą pióra na głowie, kiedy odczuwają pozytywne emocje, a kładą je płasko, gdy się boją.

