Sensacja w Chinach. Urodziła się świecąca małpa

Dzięki staraniom chińskich naukowców doszło do narodzin nietypowego stworzenia. Eksperymenty z wykorzystaniem komórek macierzystych pozwoliły stworzyć małpę o niecodziennych cechach.

W laboratoriach na całym świecie prowadzone są eksperymenty, które mają nam pomóc w lepszym zrozumieniu otaczającej rzeczywistości. Część z nich może na pierwszy rzut oka wydawać się makabryczna.

Małpa-chimera ze świecącymi palcami

Do tej kategorii z pewnością można zaliczyć ostatnie dokonania chińskich naukowców, którym udało się stworzyć niecodzienną chimerę makaka krabożernego (Macaca fascicularis). Narodziła się ona na skutek eksperymentów z komórkami macierzystymi i wyróżniała się zielonymi oczami oraz świecącymi czubkami palców.

Nie to jest jednak najbardziej fascynujące. Nietypowe stworzenie jest chimerą, czyli organizmem, który wykształcił się z komórek macierzystych pochodzących z kilku różnych genetycznie zarodków.

Nie jest to pierwsza małpa, która narodziła się na skutek tego typu eksperymentu, jednak w przypadku wcześniejszych prób udział komórek wykształconych z drugiego zarodka był stosunkowo niski i mieścił się między 0,1 i 4,5 procent. W ostatnim ostatnim eksperymencie Chińczyków wynik ten był zdecydowanie wyższy. Zależnie od analizowanej tkanki sięgał on od 21 aż do 92 procent.

To istotny przełom, biorąc pod uwagę, że tego typu organizmy mogą w przyszłości znacząco ułatwić badania nad rozwojem rozwoju chorób. Niestety w dalszym ciągu trudno mówić o pełnym sukcesie, ponieważ wyhodowane w ten sposób chimery ciągle charakteryzują się dużą śmiertelnością. Małpa z opisywanego eksperymentu zmarła po dziesięciu dniach od narodzin.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Cell, Science Alert