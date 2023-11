Diabetyczna rewolucja? Tylko jeden zastrzyk na tydzień

Na świecie notuje się coraz więcej zachorowań na cukrzycę typu 1 i typu 2. W związku z tym należy skupić się na wynalezieniu nowych metod kontroli tych chorób. Jedną z nich może być insulina icodec.

Tylko ten, kto sam jest chory lub mieszka z diabetykiem wie, jak wymagający jest proces właściwego utrzymywania kontroli nad chorobą. Niestety, na świecie z roku na rok przybywa diabetyków zarówno typu 1, jak i typu 2. Co prawda da się z nią żyć, jednak w wielu miejscach na świecie jest to niezwykle kosztowne, a całkowite wyleczenie znajduje się na razie poza naszym zasięgiem. Jednak jak wskazują naukowcy University of Surrey, insulina icodec może być swego rodzaju rewolucją.

Insulina icodec może poprawić komfort życia diabetyków

Warto już na samym początku wyjaśnić, że insulina icodec nie jest wspaniałym lekiem, który byłby w stanie wyleczyć cukrzyków. Należy ją traktować jako (wszystko na to wskazuje) bardziej efektywną metodę kontrolowania choroby. Naukowcy z University of Surrey zakończyli właśnie trzecią fazę testów leku i wyniki są naprawdę obiecujące.

Badania zostały przeprowadzone przez naukowców z 12 różnych krajów i w 99 różnych klinikach, a wzięło w nich udział 582 uczestników z cukrzycą typu 1. Osoby zostały podzielone na dwie grupy, z których jedna nadal przyjmowała codziennie insulinę degludec (100 jm/ml). Druga grupa przyjmowała dawkę 700 mj/ml insuliny icodec jeden raz w tygodniu.

Po 26 tygodniach naukowcy odkryli, że poziom HbA1C (białka występującego w czerwonych krwinkach z przyłączoną glukozą i uniwersalnego markera ogólnej kontroli cukrzycy) u osób, które przyjmowały icodec, spadł ze średniej wartości wyjściowej wynoszącej 7,59% do 7,15%. W przypadku insuliny degludec wystąpiła zmiana ze średniej wartości 7,63% do 7,10%. Można zatem zauważyć, że oba preparaty działają podobnie, przy czym icodec wystarczy zastosować raz w tygodniu.

Warto jednak wspomnieć o tym, że badania wykazały również, iż korzystanie z insuliny icodec zwiększa ryzyko wystąpienia hipoglikemii względem preparatu degludec.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: University of Surrey