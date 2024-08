Burze widmo – co to jest? IMGW prostuje dezinformację z Niemiec

Burze widmo – czym są i skąd się biorą? W sieci pojawiło się sporo nieprawdziwych informacji na ich temat, a warto poznać prawdę.

Informacje o „burzach widmo” w polskich mediach pojawiły się jako echo doniesień z Niemiec. Niestety oryginalne źródło podało sporo nieprawdziwych informacji i (zapewne niechcący) wywiodło nas w pole. W reakcji na to zajście specjaliści z IMGW-PIB przygotowali fachowe sprostowanie. Warto się z nim zapoznać, nawet jeśli nie masz styczności z dezinformującymi treściami.

Burze widmo. Co to takiego?

Przede wszystkim w literaturze naukowej nie ma czegoś takiego jak „burze widmo”. Meteorolodzy nie używają takiego określenia. Prawdopodobnie zostało ukute na potrzeby mediów. Zaczęło pojawiać się już w czerwcu 2024 roku.

To określenie zostało przypisane komórkom burzowym, które podlegają dynamicznemu rozwojowi w warunkach dużej niestabilności atmosfery, gdy proces konwekcji (unoszenie się ciepłego powietrza wyżej i zasilanie burzy w ten sposób) jest ograniczany przez inne czynniki.

„Burze widmo” miałyby być niewykrywalne dla radarów pogodowych i stanowić przez to poważne zagrożenie. To nieprawda. Superkomórki burzowe i występujące wraz z nimi opady pochodzenia konwekcyjnego można wyśledzić. To zadanie trudne, ale wykonalne. Gwałtowne burze tego typu można prognozować z wyprzedzeniem nawet kilkudziesięciu godzin. Jak widać, „burze widmo” nie są żadnym nowym zjawiskiem pogodowym.

Pełne wyjaśnienie można przesłuchać poniżej:

Przy okazji IMGW apeluje, byśmy nie używali tego nienaukowego terminu w mowie potocznej. Nacechowane emocjonalnie określenia mogą zakrzywić odbiór prawdziwych ostrzeżeń meteorologicznych i doprowadzić do katastrofy.

