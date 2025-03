Czuła, że palą ją stopy. Wszystko przez robaka w mózgu

Rozwiązanie zagadki mogłoby służyć za historię medycznego kryminału. 30-letnia amerykanka wybrała się na wycieczkę po Tajlandii, Japonii i Hawajach. 12 dni po powrocie do domu pojawiły się pierwsze dość nietypowe objawy, której zdiagnozowanie zajęło kolejny tydzień. Wszystko przez bardzo podstępnego pasożyta, który przeniknął do ciała kobiety.

Trudna diagnoza

Od momentu pojawienia się pierwszych objawów w postaci pieczenia w stopach sytuacja dość szybko się pogarszała – dołączył też ból nóg, tułowia i ramion, aby ostatecznie dołączyć też do tej listy głowę. Ponieważ zwykłe leki przeciwbólowe nie pomagały, kobieta udała się do szpitala, gdzie jednak odesłano ją z kwitkiem bez konkretnej diagnozy. Objawy jednak nie ustawały, więc po kilku dniach kobieta ponownie szukała pomocy w placówce medycznej, gdzie podano jej środki przeciwzapalne. Gdy wydawało się, że objawy ustają, kobieta postanowiła zacząć pakować się na wakacje, których zupełnie nie planowała . Wtedy krewni po raz trzeci zabrali ją do oddziału ratunkowego i tam dopiero sprawa się wyjaśniła.

Ostatecznie kobieta wróciła do zdrowia, ale wcześniej czekała ją dwutygodniowa terapia specjalnymi lekami. Pacjentka otrzymała też preparat, który miał złagodzić stan zapalny w mózgu. Koniec końców wróciła na szczęście do domu bez pasożytów. Jednak ze względu na nietypowy przypadek zachorowania historia jej przypadłości została opisana w New England Journal of Medicine, by w przyszłości lepiej pomagać osobom zakażonym w ten sam sposób.