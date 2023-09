Cztery rzymskie miecze w jaskini w Izraelu. Skąd tam się wzięły?

W jednej z jaskiń znajdującej się na pustyni judejskiej znaleziono ciekawe relikty przeszłości. Mowa tu o czterech rzymskich mieczach sprzed niemal dwóch tysięcy lat. Naukowcy mają podejrzenia, skąd się tam wzięły.

Starożytny Rzym znany jest ze swojej architektury i sztuki wojennej. Nic dziwnego, w końcu w granicach Cesarstwa znajdowało się sporo terenów nie tylko Europy, lecz również Afryki i Azji. O taktyce, organizacji logistycznej, formacjach i uzbrojeniu rzymskich legionistów krąży już sporo legend. Cztery miecze z okresu świetności Cesarstwa odnaleziono w jednej z jaskiń w Judei.

Znaleziono cztery rzymskie miecze w jaskini

Archeolodzy odkryli w Izraelu cztery niezwykle dobrze zachowane rzymskie miecze. Wstępne datowanie wskazuje, że mają one co najmniej 1900 lat, więc pochodzą jeszcze z czasów świetności Starożytnego Rzymu. Trzy z nich swoją długością (60 do 65 cm) i wyglądem przypominają Spathy, czyli długie miecze wykorzystywane przez rzymską jazdę. Co więcej, były one nadal schowane w pochwach wykonanych z drewna i skóry, co może być przyczyną tak dobrego ich stanu.

Czwarty miecz jako jedyny był odsłonięty i jak wskazują archeologowie, znacznie różnił się od pozostałych. Przede wszystkim był krótszy, gdyż jego długość to 45 centymetrów. Artefakt został skategoryzowany jako tzw. ring-pommel sword, czyli miecz z głownią pierścieniową.

Archeolodzy mają pewną teorię o tym, w jaki sposób rzymskie miecze znalazły się w jaskini na judejskiej pustyni. Według nich broń należała do judejskich rebeliantów. Przypomnijmy, że ówcześnie tereny Judei należały właśnie do Cesarstwa. Naukowcy wskazują, że z oczywistych przyczyn nikt nie chciałby zostać publicznie złapany z rzymską bronią, dlatego najprawdopodobniej postanowili ją ukryć w jaskini.

Źródło zdjęć: Dafna Gazit, Israel Antiquities Authority, Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Źródło tekstu: Live Science