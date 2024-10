Sprowadzamy coraz więcej aut, ale ich wiek nie maleje

Ile i jakie samochody sprowadzają Polacy? Z miesiąca na miesiąc jest ich coraz więcej, ale wciąż średni wieku to ponad 12 lat.

Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar opublikował najnowsze dane na temat aut sprowadzanych do Polski we wrześniu 2024 roku. To już 15. miesiąc z kolei, w którym liczba takich samochodów rośnie. Jednak w większości wciąż są to pojazdy nieco starsze.

Polacy sprowadzają auta na potęgę

W samym wrześniu 2024 roku do Polski sprowadzono aż 81,3 tys. samochodów osobowych i dostawczych o masie do 3,5 ton. To aż o 16,2 proc. więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. Jednocześnie jest to 15. kolejny miesiąc wzrostów w tym zakresie. W sumie w ciągu pierwszych 9 miesięcy tego roku do Polski wjechało aż 728,5 tys. aut, czyli aż o 22,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Średni wiek sprowadzanych w tym roku samochodów to 12,33 roku. Najgorzej w tym segmencie wypadają auta osobowe z silnikami benzynowymi, dla których statystyka wynosi 12,96 roku. Zdecydowanie najwięcej pojazdów sprowadzamy z Niemiec, bowiem do września było ich aż 379,17 tys. Na kolejnych miejscach są Francja (75,14 tys.), Belgia (53,53 tys.) oraz USA (51,09 tys.). Jednocześnie największy wzrost rok do roku, aż o 55,4 proc., odnotowano wśród samochodów sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o marki pojazdów, to największym zainteresowaniem w segmencie aut osobowych cieszą się: Volkswagen (65,8 tys.), Ford (62,6 tys.), Opel (60,3 tys.) oraz Audi (54,4 tys.). Wśród konkretnych modeli królują: Astra (18,5 tys.), Golf (17,8 tys.), A4 (16,4 tys.) oraz Mazda 3 (13,6 tys.).

Źródło zdjęć: Mino Surkala / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Samar