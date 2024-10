Mandaty aż do 3000 zł. Rusza wielka akcja policji

Policja rusza z zakrojoną na dużą skalę akcją kontroli pojazdów na polskich drogach. Tym razem celem mundurowych będzie przede wszystkim kontrola odpowiedniego oświetlenia w naszych samochodach.

Policja będzie kontrolować

Jak wynika z danych policji, niewłaściwe oświetlenie aut to prawdziwa zmora na polskich drogach. Praktycznie każdy uczestnik ruchu drogowego oraz pieszy, co jakiś czas, jest oślepiany przez reflektory aut. Wszystko za sprawą niewłaściwego ich ustawienia lub zastosowania, często nielegalnych w Polsce, zamienników ksenonowych lub LED.

Według danych Instytutu Transportu Drogowego 98% badanych przez tą organizację kierowców doświadczyło oślepiania przez inne auta. Jednocześnie nawet 70% badanych przyznaje się do zakładania zamienników żarówek.

Według badań Instytutu nawet 80% samochodów w naszym kraju może mieć źle ustawione światła. Dodatkowo aż 40% badanych kierowców uważa oświetlenie swojego samochodu jak słabe.

W okresie jesienno-zimowym problem oświetlenia samochodów jest jeszcze bardziej oddczuwalny. Nic więc dziwnego w tym, że policja rusza, właśnie z początkiem października, z zakrojoną na szeroką skalę akcją kontroli pojazdów i pieszych. Policjanci mają kontrolować stan oświetlenia pojazdów, ale także sprawdzać czy piesi korzystają z odblasków, poruszając się po jezdni w terenie niezabudowanym.

Zgodnie z prawem o ruchu drogowym, niewłaściwe oświetlenie pojazdu może skutkować mandatem wysokości nawet 3 tysięcy złotych oraz co gorsza także zabraniem dowodu rejestracyjnego.

Podobny mandat może otrzymać pieszy poruszajacy się bez odpowiednich odblasków w terenie niezabudowanym. Co prawda, standardowy mandat w tym przypadku to 100 zł. Natomiast w sytuacji, kiedy pieszy doprawdzi do zagrożenia bezpieczeństwa innych uczestników ruchu kara może urosnąć aż do 3000 zł.

Policja ruszyła właśnie z akcją informacyjną - "Świeć Przykładem – Noś odblaski". Potrwa ona do końca roku.

Źródło zdjęć: Foto Dax / Shutterstock.com

Źródło tekstu: auto.dziennik.pl, policja.pl, Instytut Transportu Drogowego