Zorza, meteory i satelity: Spektakularny film z ISS

Dominick dotarł na ISS w marcu w ramach misji SpaceX Crew-8, od tego czasu chętnie dzieli się swoimi zdjęciami i filmami zarówno z wnętrza stacji, jak i spoza niej. Autor dzieli się przy tym zastosowanymi nastawami aparatów — nie kryje, że fotografia to jego konik, tuż obok oblatywania nowych pojazdów jako pilot testowy.

Poniższy materiał nagrany został z ogniskową 50 mm, która zachowuje kąty proste obiektów — krzywizna horyzontu nie wynika z zastosowania obiektywu typu fish-eye. Czułość została ustawiona na sztywno na ISO 6400, a czas naświetlania to 1/4s z częstością klatek co pół sekundy. Spektakularne nagranie przerwał wschód słońca, który skutecznie przepalił kadr.

Satellites, stars, and, a meteor . . . Night timelapse just prior to sunrise. If you watch carefully, part way through you can see a meteor streak towards earth.



I do not have the settings readily available, but they are likely: 50mm, f1.2, ISO 6400, 1/4s, with a 1/2s interval. pic.twitter.com/bAsFsu2Q4m