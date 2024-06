SVOM już na orbicie. Chińsko-francuski satelita zbada wybuchy gamma

Najpotężniejsze eksplozje we wszechświecie, wybuchy gamma, pod czujnym okiem naukowców z Chin i Francji. W sobotę z sukcesem udało się umieścić na orbicie satelitę SVOM.

Międzynarodowa współpraca technologiczna

Space Variable Objects Monitor (SVOM) to zbudowany przez Chiny satelita będący efektem współpracy tego państwa z Francją. Na jego pokładzie znajdują się instrumenty naukowe z obu krajów. Francuskie wkłady obejmują kamerę z maską kodowaną ECLAIRs oraz mikrokanałowy teleskop rentgenowski, podczas gdy Chiny dostarczyły monitor wybuchów gamma oraz teleskop widzialny światła widzialnego.

SVOM zbada tajemnicze wybuchy gamma

Wybuchy gamma to krótkotrwałe, niezwykle energetyczne eksplozje pochodzące z odległych galaktyk. Zostały one przypadkowo odkryte w 1967 roku, ale do tej pory naukowcy nie mieli odpowiednich narzędzi w przestrzeni kosmicznej, by lepiej je poznać. Były co prawda już pierwsze próby, jak misja Compton Gamma Ray Observatory NASA oraz włoski BeppoSAX, jednak SVOM posiada najbardziej zaawansowany zestaw instrumentów, jaki kiedykolwiek zebrano do tego celu.

Poprzez badanie tych potężnych zjawisk, naukowcy mają nadzieję zyskać wgląd w tajemnice ciemnej energii, ewolucję wszechświata, a nawet w ulotne połączenie między falami grawitacyjnymi a sygnałami elektromagnetycznymi.

