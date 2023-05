Znaleziono drugą Ziemię? Może mieć atmosferę i jest pokryta wulkanami

Naukowcy odnaleźli bardzo ciekawą egzoplanetę, na której wbrew pozorom mogą panować warunki umożliwiające powstanie życia. Jest cała pokryta aktywnymi wulkanami i to właśnie dzięki temu może posiadać atmosferę.

Ziemia jest niezwykła ze względu na złożoność życia, które na niej wyewoluowało. Nie udałoby się to jednak bez odpowiedniego umiejscowienia, warunków i wielu zbiegów okoliczności. Nic zatem dziwnego, że szukanie podobnej planety jest priorytetem wielu naukowców. Tym razem odkryto ciekawą egzoplanetę LP 791-18 d.

Wulkaniczna planeta z atmosferą

Wspomniana egzoplaneta LP 791-18 d orbituje wokół czerwonego karła około 90 lat świetlnych od Ziemi. W skali kosmosu nie jest to zbyt duża odległość, lecz wystarczająca, by znajdować się poza naszym zasięgiem. Obiekt jest interesujący nie tylko ze względu na obecność aktywnych wulkanów, tę możemy przecież obserwować na innych ciałach niebieskich, lecz na fakt, że to właśnie aktywność wulkaniczna mogła doprowadzić do powstania tam atmosfery.

LP 791-18 d jest rozmiarów podobnych do Ziemi, a naukowcy podejrzewają, że aktywność wulkaniczna jest spowodowana interakcjami z pobliską, większą i bardziej masywną egzoplanetą. Ponadto ciało niebieskie znajduje się w ekosferze, czyli strefie, w której woda może istnieć w stanie ciekłym.

Nie można jednak zapomnieć o tym, że LP 791-18 d orbituje wokół czerwonego karła, czyli mniej jasnej gwiazdy niż Słońce. W taki przypadku znalezienie się w ekosferze oznacza bliższą odległość od gwiazdy. Wiąże się to z wystąpieniem zjawiska blokady pływowej. Oznacza to, że LP 791-18 d skierowana jest w stronę czerwonego karła stale jedną swoją stroną.

Naukowcy wskazują, że na oświetlonej półkuli raczej nie znajdziemy wody w stanie ciekłym, lecz zacieniona strona może być w nią bogata. Już teraz wiadomo, że obiekt będzie obserwowany przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba.

