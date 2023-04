Jak wygląda zaćmienie Słońca z Księżyca? Teraz już wiemy

20 kwietnia doszło do zaćmienia Słońca, czyli zjawiska, gdy Księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem i blokuje światło emitowane przez główną gwiazdę Układu Słonecznego. Tym razem jednak mogliśmy obejrzeć to z dość nietypowej perspektywy, którą zapewnił nam japoński lądownik Hakuto-R.

Hakuto-R znajdując się około 100 kilometrów nad powierzchnią Księżyca, znalazł się w doskonałej pozycji, by obserwować, jak zaćmienie Słońca wygląda z perspektywy Srebrnego Globu. Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda jak zawsze, lecz wystarczy się przyjrzeć, by zauważyć zaciemnioną połać w okolicach Australii.

We’ve received another incredible photo from the camera onboard our Mission 1 lander!



Seen here is the lunar Earthrise during solar eclipse, captured by the lander-mounted camera at an altitude of about 100 km from the lunar surface. (1/2) pic.twitter.com/pNSI4lPnux