Smutny dzień na Marsie. Perseverance stracił towarzysza podróży

Niespełna rok temu pisaliśmy o tym, że marsjański łazik Perseverance ma pasażera na gapę. W jego przednie lewe koło wpadł kawałek skały, który od tamtego czasu wiernie towarzyszył mu w podróży. Naukowcy żartobliwie określili go mianem "Pet Rock", tym samym nawiązując do amerykańskiego trendu z 1975 roku, kiedy to sprzedawano kamienie w specjalnym kartonie z otworami na powietrze. Kamienie te miały być bowiem zwierzątkami idealnymi — nie trzeba ich wyprowadzać ani karmić.

Niestety, wspomniany kamień w końcu wypadł z koła łazika. Wraz z Perseverance spędził 427 soli (marsjańskich dni) na przemierzaniu powierzchni Czerwonej Planety, czyli nieco ponad nasz ziemski rok. W tym czasie łazik przebył odległość ponad 10 kilometrów. O tym "smutnym" zdarzeniu poinformował zaangażowany w projekt Dr Gwénaël Caravaca, będący ekspertem z dziedziny geologii Marsa.

Farewell "Rock Friend" 🫂

We found out in latest Hazcam we have lost our pet rock in the front left wheel of @NASAPersevere

It spent 427 Sols with us (more than an Earth year!), and traveled about 10 km since Sol 341😳

Farewell Rock Friend, you will be missed! pic.twitter.com/C0WywiwicP