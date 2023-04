Zepsuty sprzęt NASA poza kontrolą. Obiekt spadł na Ziemię

Na naszej orbicie znajduje się tysiące satelitów. Nic dziwnego zatem, że niektóre z nich przestają działać i stają się zwykłym śmieciem, jednym z wielu, jakie znajdują się na naszej orbicie. Satelita RHESSI (Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager) od 2002 roku obserwował rozbłyski słoneczne i koronalne wyrzuty masy, tym samym pomagając naukowcom lepiej zrozumieć procesy zachodzące na Słońcu.

Jednak od 2018 roku satelita pozostaje nieaktywny i jedynie zaśmieca naszą orbitę. Amerykańskie służby przewidziały, że może ona spaść na Ziemię.

W środę w nocy Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych potwierdziły, że ważący prawie 300 kilogramów satelita RHESSI ponownie wszedł w ziemską atmosferę, a jego odłamki rozbiły się w północnej Afryce w okolicach granicy Egiptu z Sudanem. Specjaliści od początku zakładali, że większość części spłonie, przebijając się przez atmosferę, jednak istniało ryzyko, że pojedyncze odłamki dotrą na Ziemię.

According to the US Space Force, NASA's retired RHESSI satellite reentered over 26E 21N (Sudan/Egypt border) heading NE over southern Egypt, at 0021 UTC Apr 20. pic.twitter.com/p5nTWLvFG1