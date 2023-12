Tak wygląda wybuch gwiazdy. Zdjęcie powoduje opad szczęki

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał zdjęcie, które powoduje opad szczęki. Możemy na nim zobaczyć wybuch gwiazdy, a przynajmniej to, co po niej zostało.

Gdy gwiazda całkowicie się wypali, może dojść do ogromnego wybuchu, który prowadzi do powstania supernowej. Jednym z jej efektów jest bardzo jasne światło. To niestety szybko zanika i jest trudne do uchwycenia. Jednak kilka efektów zostaje na dłużej i dużo łatwiej je zaobserwować. Te udało się sfotografować za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba.

Zdjęcia wybuchającej gwiazdy

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał zdjęcia pozostałości po gwieździe Cassiopeia A. Zdjęcia wykonane zostały dzięki NIRCam (Near Infrared Camera), która obejmuje fale podczerwone o długości od 0,6 do 5 mikronów.

Dzięki rozdzielczości NIRCam możemy teraz zobaczyć, jak umierająca gwiazda całkowicie się roztrzaskała podczas eksplozji, pozostawiając po sobie włókna przypominające maleńkie odłamki szkła. To naprawdę niewiarygodne, że po tylu latach studiowania Cas A udało nam się teraz odkryć te szczegóły, które zapewniają nam transformacyjny wgląd w to, jak eksplodowała ta gwiazda.

– powiedział Danny Milisavljevic z Uniwersytetu Purdue.

Do wybuchu doszło około 340 lat temu, ale w tym momencie jest to jeden z najjaśniejszych punktów na niebie, przynajmniej z perspektywy teleskopu. Cassiopeia A znajduje się (a w sumie to znajdowała) 11 tys. lat świetlnych od konstelacji Kasjopeja.

