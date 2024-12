To nie była woda? Badacze z zaskakującą teorią na temat Marsa

Powierzchnia Marsa od dawna pokazuje, że planeta ta kiedyś posiadała prawdziwe rzeki wypełnione przepływające cieczą. Najnowsze badania jednak poddają w wątpliwość tezę na temat tego, że była to woda. Albo czy była to tylko woda. A jeśli nie ona, to co innego?

Na początku warto podkreślić, że spory badaczy na temat wody na Marsie trwają już od dawna. Z jednej strony możemy wskazywać na minerały obserwowane chociażby z orbity i lądowników, które zdają się dowodzić jej obecności na Czerwonej Planecie. Nie do końca jednak wiadomo gdzie można było jej szukać obecnie. Nowe badania badania wskazują natomiast, że być może jednak to wcale nie była woda. Albo nie tylko ona. Jaka jest alternatywa?

Zaskakująca alternatywa

Według artykułu opublikowanego w Nature Geoscience to ciekły dwutlenek węgla. Choć dla nas znany jest raczej w postaci gazowej, ostatnimi czasy będąc mocno na cenzurowanym, to jednak związek ten w marsjańskiej atmosferze mógł się swego czasu zamienić jednak w ciecz. I choć dowody mineralne wydawały się jednoznacznie wskazywać do tej pory jednak na wodę, to nowe badania opisujące sekwestrację dwutlenku węgla na Ziemi pokazują, że podobne efekty mogą zachodzić także w ciekłym CO2. Czasem nawet szybciej niż w wodzie.

“Prawdopodobnie nie ma jednej właściwej odpowiedzi, a my jedynie sugerujemy kolejny możliwy element układanki” – tłumaczył te odkrycia Michael Hecht, wymieniany jako główny nowych badań, będący jednocześnie głównym badaczem instrumentu MOXIE na pokładzie łazika marsjańskiego NASA Perseverance. Tym samym badacze nie wykluczają, że zarówno woda jak i ciekłe CO2 mogły funkcjonować na powierzchni Czerwonej Planety w jej wczesnym etapie rozwoju.

