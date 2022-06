Te dwa niedalekie obiekty są jak Ziemia? Naukowcy zaintrygowani

Ziemia jest trzecią planetą od Słońca i zarazem największą planetą skalistą w Układzie Słonecznym. Ludzkość już od wielu lat szuka podobnej. Teraz udało się znaleźć nie jedną, a dwie i to całkiem niedaleko.

W kosmosie jest wiele typów planet. My żyjemy na tzw. planecie skalistej, lecz już nawet w naszym Układzie Słonecznym możemy znaleźć chociażby gazowe olbrzymy. Uwagę naukowców, jako habitatu życia pozaziemskiego najbardziej przykuwają planety podobne do naszej. Właśnie odkryto dwie skaliste egzoplanety, które są od nas o rzut kamieniem.

Dwie superziemie zaledwie 33 lata świetlne od nas

Około 33 lata świetlne od Ziemi znajduje się ciekawy układ z czerwonym karłem o nazwie HD 260655 na czele. Wokół centralnej gwiazdy krążą dwie superziemie, czyli skaliste obiekty pozasłoneczne o rozmiarach większych niż Ziemia. Niestety, nawet takie podobieństwo nie oznacza, że panują tam warunki, które pozwoliłyby człowiekowi przetrwać na ich powierzchni.

Pomimo tego, że odkryte egzoplanety krążą wokół czerwonego karła, które z reguły są chłodniejsze od Słońca, orbitują na tyle blisko swojej gwiazdy, że panuje tam bardzo wysoka temperatura. Na bliższej HD 260655b średnia temperatura wynosi około 400 stopni Celsjusza, czyli podobna, co na Wenus. Dalsza superziemia jest nieco chłodniejsza, lecz nie na tyle, by człowiek mógł tam przetrwać. Średnia temperatura wynosi tam około 300 stopni Celsjusza.

Obie planety w tym układzie są uważane za najlepsze cele do badań atmosfery ze względu na jasność ich gwiazdy. Czy wokół tych planet jest bogata atmosfera w substancje lotne? Czy występują ślady gatunków wodnych lub opartych na węglu? Te planety są fantastycznymi poligonami doświadczalnymi dla tego typu poszukiwań

- mówi astronom Michelle Kunimoto z Instytutu Astrofizyki i Badań Kosmicznych w MIT.

W poszukiwaniu planet podobnych do Ziemi

Dlaczego te dwie superziemie są dla naukowców tak interesujące? Do tej wysokorozwinięte życie znaleźliśmy tylko na Ziemi. Nic zatem dziwnego, że jednym z podstawowych kryteriów badania kosmosu pod względem potencjalnego życia pozaziemskiego wiąże się właśnie z obserwacją planet podobnych do Ziemi. Odkryte egzoplanety są podobne do Ziemi pod względem wielkości i masy. HD 260655b jest zaledwie 1,2 razy większa od Ziemi. Z kolei HD 260655c jest 1,5 razy większa.

