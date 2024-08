Tajny chiński pojazd kosmiczny uchwycony na zdjęciach przez amatora

Felix Schöfbänker, amatorski fotograf kosmosu niespodziewanie uchwycił na zdjęciach ściśle tajny chiński pojazd kosmiczny. Wciąż nie wiemy, co pojazd ten robi w przestrzeni kosmicznej.

Schöfbänker na potrzeby swojego kosztownego hobby korzysta z zestawu teleskopowego o średnicy 14 cali i oprogramowania do renderowania obrazu. Tajemniczy chiński pojazd kosmiczny Shenlong wystartował 14 grudnia 2023 roku, a do tej pory nikt nie wie dokładnie, co robi w kosmosie ani jak długo pozostanie na orbicie Ziemi.

W materiale Schöfbänkera da się zauważyć dwa wystające elementy, których nie było na dotychczasowych renderach i w innych materiałach poświęconych tajnej chińskiej jednostce. Zdaniem ekspertów, możliwe, że to wysuwana panele słoneczne, choć 100-procentowej pewności wciąż nie ma.

Caught a glimpse of China's secretive space plane orbiting Earth? Felix Schöfbänker’s images reveal a space plane that’s stealthier than a ninja and about as transparent as a black hole. Why are China’s space missions so shrouded in secrecy? 1/2 @HKokbore@SolomonYue@gfl_david pic.twitter.com/s2sEd929aW — Bapak ahmed suryanto (@bapak7189) August 6, 2024

Mowa jest przy tym o pojeździe o konstrukcji i gabarytach zbliżonych do amerykańskiego Boeinga X-37, małego wahadłowca kosmicznego (około 9 m długości, to on jest na zdjęciach w tekście), który od 29 grudnia 2023 roku również znajduje się na orbicie okołoziemskiej. Co warto dodać, misja Amerykanów jest równie tajna co ta Chińczyków, ale to Chińczyków obawiają się zdecydowanie bardziej komentujący.

