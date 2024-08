Sensacja na Marsie. To odkrycie ucina spekulacje

To może być prawdziwa rewelacja. Lądownik NASA Insight odkrył coś, co może zmienić nasze postrzeganie Marsa. Tajemnica może skrywać się nawet dwa kilometry w głąb Czerwonej Planety.

Do tego odkrycia doszło dzięki przyjrzeniu się aktywności sejsmicznej na Marsie. Lądownik Insight wykrył bowiem trzęsienia o magnitudzie do około 5, uderzenia meteorów i dudnienie z obszarów wulkanicznych, z których wszystkie wytwarzały fale sejsmiczne. Pozwoliły one geofizykom zbadać wnętrze Czerwonej Planety. Dzięki temu odkryto fascynującą informację, która ma jednak lekko gorzki posmak.

Znaleźli wodę?

Badacze znaleźli bowiem dowody na istnienie dużego, podziemnego zbiornika ciekłej wody. Jest jej na tyle dużo, że wystarczyłoby do wypełnienia oceanów na powierzchni planety. Zdaniem uczonych może ona pokrywać nawet całą planetę. Niestetym znajduje się na głębokości od 10 do 20 kilometrów. Z tego też powodu zbiorniki te raczej nie będą przydatne do zaopatrzenia przyszłej kolonii na Marsie. Dla porównania, na Ziemi problemem jest wywiercenie otworu o głębokości jednego kilometra jest już wyzwaniem.

Aby dojść do wniosków na temat podziemnego zbiornika z wodą na Marsie zespół badaczy zastosował matematyczny model fizyki skał, identyczny z modelami używanymi na Ziemi do mapowania podziemnych warstw wodonośnych i pól naftowych. W połączeniu z danymi sejsmicznymi pozyskanymi z lądownika Insight łączy się to najlepiej jako teza o głębokiej warstwie spękanej skały magmowej, która jest wypełniona ciekłą wodą.

Jednak to odkrycie wpływa na jeszcze jeden ciekawy aspekt. W przypadku Ziemi woda była miejscem, gdzie rozkwitało życie. Być może i w przypadku Marsa i odkrytego właśnie zbiornika istnieje możliwość, by funkcjonowały tam warunki umożliwiające podtrzymywanie życia.

Jak wskazują naukowcy cytowani przez portal sciencedaily.com, na powierzchni Czerwonej Planety możemy znaleźć wiele dowodów takich jak kanały rzeczne, delty i osady jeziorne, a także skały zmienione przez wodę, które potwierdzają hipotezę o wodzie płynącej kiedyś po Marsie. Mogło się to jednak zakończyć ponad 3 miliardy lat temu, po tym jak Mars stracił swoją atmosferę. Nowe odkrycia sugerują jednak, że znaczna część wody, która znajdowała się na powierzchni mogła nie uciec wtedy w przestrzeń kosmiczną, ale przefiltrowała w dół skorupy planety.

Zobacz: Wyjątkowe spotkanie Marsa i Jowisza. Na kolejne poczekamy całe lata

Zobacz: Sensacja na Marsie. Znaleziono lamparta. Sami zobaczcie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA/JPL-Caltech

Źródło tekstu: Science Daily