Wyjątkowe spotkanie Marsa i Jowisza. Na kolejne poczekamy całe lata

Od wieków ruch na nocnym niebie był dla ludzi znakiem wyjątkowych zdarzeń. Tak będzie i w najbliższym czasie. Będziemy mogli bowiem właśnie obserwować wyjątkowe spotkanie dwóch planet z naszego Układu Słonecznego.

To będzie bardzo niecodzienne spotkanie. W najbliższą środę naprzeciw sobie “wyjdą” Mars i Jowisz. Z naszej perspektywy zmieściłby się między nimi zaledwie skrawek Księżyca. Tymczasem te dwa ciała niebieskie będą oddalone od siebie o ponad 575 milionów kilometrów. Ale niech to Was nie zniechęca, bo wbrew pozorom, to naprawdę blisko siebie. A w połączeniu z ostatnimi spodziewanymi, ale i zaskakującymi zjawiskami, przekłada się to na naprawdę ciekawy sierpień na nocnym niebie.

Wyjątkowo ciekawy sierpień

A dzieje się sporo. Zaczynając od nieco niespodziewanych przez swą naturę gości. Mowa o barwnej zorzy polarnej, która zeszłej nocy była widoczna nawet w Bieszczadach! Nie była ona tak silna jak zjawisko z maja, które zdecydowanie zapisze się w historii, ale zdecydowanie należała do bardzo mocnych, co umożliwiło obserwację nawet gołym okiem i to na południu kraju, o czym donosił popularyzator astronomii, Karol Wójcicki, który między innymi prowadzi profil na FB “Z głową w gwiazdach”.

Kolejna sprawa to już bardziej tradycyjne Perseidy, o których pisaliśmy już kilka dni temu. Teraz, do tego tercetu dołącza właśnie spotkanie Marsa i Jowisza. Z naszej perspektywy będzie ich dzielić odległość równa jednej trzeciej szerokości Księżyca. I choć w przypadku Europy oraz Ameryki moment najmniejszej odległości między wspomnianymi planetami ma zostać osiągnięty w ciągu dnia, to obserwacja przed wschodem czy po zachodzie tego dnia nie będzie się dużo różnić od tego ustawienia, stąd warto wtedy spojrzeć w górę.

Warto dodać, że to pierwsze tak bliskie spotkanie od kilku lat. Orbity Marsa i Jowisza nie sąsiadowały tak bardzo od 2018 roku. Ale jest jeszcze jedna, ważniejsza informacja. Kolejne zdarzenie tego typu powtórzy się dopiero w 2033 roku, czyli za 9 lat. Jednak wtedy planety mają być jeszcze bliżej siebie. Jeśli jednak nie jesteście cierpliwi, już w środę warto patrzeć na nocne niebo.

