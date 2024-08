Perseidy 2024. Kiedy oglądać spadające gwiazdy?

Zbliża się jedna z najpiękniejszych nocy 2024 roku – noc spadających gwiazd.

Noc spadających gwiazd w 2024 roku przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. To wtedy będzie można oglądać największe zagęszczenie Perseidów – najaktywniejszego roju meteorów. Rój odwiedza nas co roku i co roku wiele z nich wchodzi do atmosfery Ziemi i spektakularnie płonie. Z perspektywy ludzi na Ziemi wygląda to, jakby gwiazdy spadały z nieba.

Kiedy najlepiej oglądać Perseidy?

Szczyt aktywności Perseidów przypada na 12 sierpnia, niestety na ok. godziny 16 polskiego czasu. Mamy jednak szansę, by oglądać widowisko kilka godzin później. Tej nocy Księżyc (w pierwszej kwarcie) zajdzie przed 22 i nie będzie rozświetlał nieba. Warunki do obserwacji będą więc bardzo dobre.

Warto też wyjść z domu w weekend 10 i 11 sierpnia, bo w wielu miastach będą organizowane pikniki astronomiczne i inne atrakcje. Najlepiej jednak wyjechać za miasto, gdzie nie będzie zanieczyszczenia światłem. No i trzymamy kciuki za bezchmurne niebo.

Warto zwrócić uwagę, że meteory z roju będą wydawały się „startować” z tego samego miejsca na niebie. Perseidy są bardzo szybkie (nawet 60 km/s), czasami zostawiają za sobą jasny ślad na niebie i często spadają grupami po kilka, kilkanaście sztuk. W szczycie można zaobserwować nawet kilkadziesiąt meteorów w ciągu godziny. Sporadycznie spadają na powierzchnię Ziemi i zostawiają nam meteoryty.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BT1976 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Amerykańskie Towarzystwo Astronomiczne, własne