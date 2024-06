Trzecia próba Starlinera. Czy w końcu poleci? Transmisja na żywo

NASA już po raz trzeci próbuje przetestować kapsułę Boeing Starliner w ramach pierwszego lotu załogowego. Czy tym razem Amerykanie dopną swego? Całe wydarzenie można oglądać na żywo w ramach specjalnej transmisji.

Starliner to kapsuła załogowa, która do tej pory nie miała za dużo szczęścia w swoich testach. Ostatni z nich, zaplanowany na 1 czerwca, odwołano na niecałe cztery minuty przed startem. Powodem była anomalia wykryta przez komputer. Co ważne, to nie pierwsza taka próba. Pierwotnie start miał nastąpić 6 maja, jednak dwie godziny przed startem wykryto usterkę jednego z zaworów ciśnieniowych na drugim stopniu rakiety Atlas V. W przypadku ostatniej próby kłopoty stwarzał jeden z komputerów naziemnych.

Starliner w końcu poleci?

Zarówno NASA jak i Boeing, dla którego dobry test kapsuły to kwestia wizerunkowa po ostatnich kłopotach ze sprzętem tej firmy, liczą, że tym razem obejdzie się już bez problemów. Obie strony czują presję związaną z kolejnym podejściem do startu, ale nie mogą też zapomnieć o kwestiach bezpieczeństwa – na pokładzie jest w końcu dwójka pasażerów. Transmisję można oglądać na bieżąco poniżej. Start zaplanowano chwilę przed 17 czasu polskiego.

Warto dodać, że kapsuła ma “szczęście” do problemów. Już w 2019 roku, podczas testowego lotu na stację ISS musiała wbrew pierwotnym planom powrócić szybciej na Ziemię. Pierwszy udany lot orbitalny i dokowanie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kapsuła zaliczyła dopiero w 2022 roku. Od tego czasu trwały przygotowania do lotu załogowego, co – jak łatwo policzyć – zajęło ponad dwa lata. Czy dzisiejszy test zakończy problematyczną passę? Dowiemy się już niedługo.

Sam Starliner ma być kapsułą wielokrotnego użytku, dzięki czemu łatwiej będzie zabierać astronautów chociażby na ISS.

