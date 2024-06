Kapsuła Starliner znowu ma problemy? Co z powrotem na Ziemię?

Kapsuła Starliner notuje kolejne opóźnienie. To już drugi raz, gdy powrót statku z ISS został opóźniony. Jak informuje NASA, załoga ma wrócić teraz nie wcześniej niż 22 czerwca.

Starliner wystartował w kosmos 5 czerwca tego roku. Dzień później zameldował się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Początkowo NASA sugerowała, że kapsuła ma wrócić na Ziemię po około tygodniu. Tymczasem załoga przebywa na ISS już 12 dni i to jeszcze nie koniec. Czy są powody do niepokoju?

Kolejne problemy Starlinera

Lot Starlinera jest pod czujnym okiem nie tylko specjalistów, ale też wielu fanów kosmosu. Kapsuła wyprodukowana przez Boeinga nie należy do najszczęśliwszych. To dopiero jej pierwszy załogowy lot na ISS, a sam program złapał kilkuletnie opóźnienie. Same przygotowania do startu ku stacji pierwszej dwójki ludzi na pokładzie tego statku były przeciągane ze względu na wątpliwości wobec bezpieczeństwa. Sam Boeing jest też na cenzurowanym po problemach z samolotami wyprodukowanymi przez tę firmę. A raporty na temat Starlinera nie uspokajają.

To już trzeci termin powrotu Starlinera z ISS na Ziemię. Nie bez znaczenia są w tym kontekście awarie notowane przez kapsułę. W sumie wychwycono już pięć wycieków helu z układu napędowego. Do tego podczas lotu na Międzynarodową Stację Kosmiczną 5 z 28 silników manewrowych przestało działać. Na szczęście 4 z nich udało się ponownie uruchomić jeszcze przed zadokowaniem do ISS – informuje portal naukawpolsce.pl. Nie zmienia to faktu, że nie jest to sytuacja idealna. Jak poinformowała NASA, dodatkowy czas ma właśnie pozwolić na lepsze przygotowanie kapsuły do powrotu na Ziemię, poprzez między innymi testy ogniowe silników odrzutowych oraz sprawdzanie zachowania statku podczas sytuacji awaryjnych.

Status lotu oraz szczegóły lądowania NASA ma podać jutro, we wtorek 18.06. Główne założenia to powrót dwuosobowej załogi najprawdopodobniej w rejonie południowych stanów USA. Dokładna lokalizacja będzie zależeć od warunków pogodowych. Lot na Ziemię powinien potrwać około 6 godzin.

