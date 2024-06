Wielki test dla przemysłu kosmicznego. Oglądaj na żywo

Dziś kolejny dzień kosmicznych zdarzeń. Po wczorajszym starcie kapsuły Starliner od Boeinga dziś czeka nas dokowanie tego statku do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dziś także planowane są kolejne testy dziecka firmy SpaceX, czyli rakiety Starship.

Dokowanie Starlinera zaplanowano około 15:30 czasu polskiego. Lot z Ziemi zajął mu więc prawie 24 godziny. Co ciekawe, choć sam start można uznać za udany, nie jest to lot idealny. Dość powiedzieć, że taka podróż trwa zwykle krócej, a najszybsi byli w stanie tam dotrzeć w około trzy godziny. Co jednak czeka załogę, która dotrze dziś do ISS na pokładzie Starlinera?

Testy, testy, testy…

Dziś przemysł kosmiczny ma dzień pod znakiem testów kosmicznych. Tak też będzie ze Starlinerem, na pokładzie którego znajduje się obecnie dwójka astronautów, Butch Wilmore i Suni Williams. Statek ma zadokować do ISS, gdzie załoga spędzi tydzień podczas kolejnych testów Starlinera i jego podsystemów, zanim NASA zakończy ostateczną certyfikację systemu transportowego do misji rotacyjnych dla orbitującego laboratorium w ramach programu Commercial Crew. Transmisję z samego dokowania można oglądać poniżej.

Ale dziś swoje testy przechodzi także Starship od SpaceX. To już czwarty lot tej rakiety w połączeniu z pierwszym stopniem o nazwie Super Heavy. Choć pierwsze podejście w 2023 roku zakończyło się efektowną eksplozją, tak podejście numer dwa i trzy były już tylko lepsze. Dość powiedzieć, że w tym ostatnim przypadku udało się dobrze przeprowadzić separację pierwszego stopnia Super Heavy od rakiety Starship i wyniesienie jej na orbitę okołoziemską. Dopiero przy powrocie w atmosferę kontakt z obiektem został przerwany.

Dziś w planach jest nie tylko ponowne sprowadzenie pierwszego stopnia, ale i drugiego, łącznie z pomyślnym wodowaniem w Oceanie Indyjskim. Okienko startowe rusza około 14. Oficjalna transmisja jest zaplanowana na platformie Twitter/X. Być może pojawi się też na Youtubie. Na ten moment dostępne są już za to transmisje przygotowywane przez fanów kosmicznych podróży z tego wydarzenia. Jedną z nich możecie znaleźć poniżej.

