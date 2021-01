SpaceX Dragon 2 bezpiecznie wrócił z ISS. Myszom nic się nie stało

Kapsuła towarowa SpaceX Dragon 2 wróciła na Ziemię. 14 stycznia wylądowała w wodzie u wybrzeży Florydy.

Misja Dragon CRS-21 to dwudziesty pierwszy transport towarowy, który wykonał SpaceX. Kapsuła ruszyła 6 grudnia z Ziemi i dostarczyła na ISS 2903 kg zapasów i wyposażenia dla 7-osobowej załogi Expedition 64. Powrót został opóźniony o jeden dzień z powodu kiepskiej pogody w strefie lądowania, ale nie na długo. 12 stycznia kapsuła autonomicznie odłączyła się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i po 35 godzinach – 14 stycznia o 2:26 naszego czasu – wylądowała na powierzchni Atlantyku. W Ładowni miał 2 tony ładunku i cennych eksperymentów.

Podczas tej misji wiele rzeczy wydarzyło się pierwszy raz. Po raz pierwszy lądowanie miało miejsce u wybrzeży Florydy i po raz pierwszy Dragon sam dokował i odłączał się od ISS. Sama kapsuła towarowa Dragon jest wyjątkowa, bo można jej używać wielokrotnie. Do tego transport wykorzystał zmodernizowanego Dragona, którego ładownia została przebudowana. To podwoiło objętość zasilanej ładowni, a więc możliwości transportu wrażliwych wyników badań.

Eksperymenty z ISS. Co przywiózł Dragon 2 i po co?

13 stycznia NASA opublikowała także listę eksperymentów, które zostały dostarczone na Ziemię w tym transporcie. O jednym już informowałam – to superwydajne światłowody, których nie da się wyprodukować w obecności ziemskiej grawitacji.

Ponadto z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wróciło 40 żywych myszy. Ich podróż pomoże rozwikłać jedną z zagadek podróży kosmicznych. 40% astronautów skarży się na pogorszenie wzroku, ale jeszcze nie jest znana przyczyna. Myszy pomogą zbadać stan żył, struktur limfatycznych i źrenicy przed i po podróży. Samo obserwowanie myszy w mikrograwitacji jest fascynujące. Tak wyglądało ich kosmiczne mieszkanie:

Ponadto wróciły organoidy (uproszczone organy) wyhodowane z komórek macierzystych i czipy z tkanek – trójwymiarowe struktury, hodowane na malutkich rusztowaniach. Obserwowanie tych drugich pomoże rozwiązać wiele zagadek kardiologicznych i związanych z zanikiem mięśni. Kolejny eksperyment to biofolia – kolonia bakterii zdolnych korodować stal nierdzewną. Na Ziemi naukowcy sprawdzą, dlaczego powstają takie kolonie i czy środki na bazie srebra mogą się ich pozbyć.

Na Ziemię dotarł także kosmiczny sekstans – nowa wersja dobrze znanego przyrządu nawigacyjnego. Astronauci sprawdzali, czy taki nowoczesny sekstans może stanowić narzędzie do awaryjnej nawigacji w przestrzeni kosmicznej. Ostatni eksperyment z listy to termiczny aminowy czyścik, wychwytujący dwutlenek węgla z powietrza na ISS, co pozwala nie tylko „odświeżyć atmosferę”, ale też odzyskać sporo wody.

Kolejna misja towarowa Dragona CRS-22 została zaplanowana na maj 2021 roku. W marcu czeka nas jeszcze drugi lot załogowego Dragona z czterema osobami na pokładzie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: NASA