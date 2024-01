NASA rzuciła liczbę. Spróbuj ją sobie wyobrazić

Jak daleko dotrze światło z naszego Słońca, które 1 stycznia ruszyło w podróż po kosmosie? Doskonale tłumaczy to NASA.

Czym jest rok świetlny? Chociaż w nazwie znajduje się słowo "rok" to nie jest to jednostka czasu, jak niektórzy myślą. Rok świetlny to jednostka odległości i oznacza dystans, który światło przemierza w ciągu jednego roku. W przybliżeniu jest to około 9,5 biliona kilometrów. Chociaż dla nas to ogromna odległość, to w skali kosmosu jest niczym.

Jak daleko podróżuje światło?

Prędkość światła w próżni wynosi 299 792 458 metrów na sekundę. Nic nie może poruszać się szybciej. To graniczna prędkość, jaka jest możliwa do osiągnięcia. Pomimo tego w skali całego kosmosu to niewiele. Światło ze Słońca potrzebuje około 8 minut, aby dotrzeć do Ziemi. Dlatego, patrząc teraz na naszą gwiazdę, widzisz jej stan z przeszłości.

No dobrze, ale jak daleko światło jest w stanie dotrzeć w ciągu roku? Stosunkowo niedaleko. W tym czasie nie dotrze nawet Obłoku Oorta, bowiem ten znajduje się 1,87 lat świetlnych od nas. Najbliższa nam gwiazda (poza Słońcem), czyli Proxima Centauri, znajduje się aż 4,24 lat świetlnych od Ziemi.

Ogrom kosmosu doskonale pokazują też rozmiary poszczególnych galaktyk. Dla przykładu nasza, która liczy około 100-400 mld gwiazd, ma długość mniej więcej 100 tys. lat świetlnych. Wydaje się, że to dużo, ale w porównaniu do innych jednak niewiele. Galaktyka Andromedy ma 220 tys. lat świetlnych, a IC 1101 szacuje się nawet na 4 mln lat świetlnych.

To wszystko sprawia, że eksploracja kosmosu, poza tym naprawdę bliskim, jest niezwykle trudna.

