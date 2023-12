Tajemniczy cień na Marsie? NASA udostępnia nagranie

NASA udostępniła GIFa przedstawiającego 12-godzinną sekwencję, skompresowaną do kilkudziesięciu sekund. Można na niej zobaczyć dokładną zmianę pozycji cienia łazika.

Pomimo tego, że stopa człowieka jeszcze nie powstała na Marsie, ludzkość już od wielu lat odkrywa sekrety Czerwonej Planety. Dzieje się to za sprawą wszelkiej maści sond, lądowników i łazików. Jedna z maszyn NASA nagrała ciekawe zjawisko, a teraz agencja udostępniła to w formacie GIF.

Curiosity nagrał własny cień

Curiosity jest jednym z łazików NASA badających aktualnie powierzchnię Marsa. Maszyna wylądowała na czwartej planecie od Słońca jeszcze w 2012 roku. Od tamtej pory przemierza krater Gale i bada możliwości utrzymania się życia organicznego na Marsie, wykonuje pomiary meteorologiczne oraz poszukuje pierwiastków biogennych.

Na początku listopada łazik został unieruchomiony ze względu na koniunkcję słoneczną Marsa, co oznacza, że Słońce znalazło się między Ziemią a Marsem. Wyrzuty słonecznej plazmy mogą skutecznie zakłócić komunikację z maszynami znajdującymi się na powierzchni Czerwonej Planety, więc NASA wstrzymuje się wtedy z wysyłaniem poleceń.



Jedną z ostatnich komend, jakie otrzymał łazik Curiosity było rozpoczęcie nagrywania kamerami Hazcams, służącymi na co dzień do wykrywania niebezpiecznych dla maszyny obiektów. W ten sposób naukowcy mieli nadzieję, by uchwycić tworzenie się wiru pyłowego lub innego zjawiska meteorologicznego.

Tymczasem czarno-białe kamery łazika nagrały jego własny cień przechodzący przez kadr na przestrzeni dwunastu godzin, które zostały skompresowane do 25-klatowego GIFa.

