To może być niesamowita noc w Polsce. Lepiej patrzcie w niebo

Możemy być niesamowitymi szczęściarzami. Tegoroczna obserwacja sierpniowego, nocnego nieba może przejść do historii dzięki połączeniu trzech, niezwykłych zjawisk. Wszystko to w ciągu najbliższych kilku godzin.

Już zeszła noc okazała się niespodziewanie barwnym, nocnym spektaklem, dla którego warto było nie kłaść się spać zbyt wcześnie. Do corocznej obserwacji Perseidów może dołączyć bowiem niespodziewana w takiej mocy zorza polarna, widoczna w zasadzie nad całą Polską. Jak wskazuje Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, który prowadzi między innymi profil Z głową w gwiazdach”, wczoraj była druga najsilniejsza zorza w tym roku. Ale dziś może być jeszcze lepiej.

Gdzie widać zorzę?

Jak zobaczyć zorzę? Cóż, dość powiedzieć, że w zasadzie to jest ona nad nami już od dłuższego czasu. W ciągu dnia osiągnęła już poziom G4 w pięciostopniowej skali. I choć w kolejnych godzinach lekko osłabła, to zapowiada się na to, że do Ziemi zmierza właśnie następny koronalny wyrzut masy ze Słońca, co może wzmocnić burzę. A ciemna noc i czyste niebo nad większością kraju mogą umożliwić obserwację tego wyjątkowego zjawiska nawet gołym okiem, o ile warunki pozostaną nadal sprzyjające. Oczywiście, mowa tu o patrzeniu w niebo daleko od łuny miejskiego światła.

Jeśli silna zorza to dla Was mało, to pamiętajcie, że obecnie mamy szczyt obserwacji Perseidów. Te “spadające gwiazdy” jak co roku wpadają w ziemską atmosferę fundując nam ciekawy spektakl. Więcej na ten temat znajdziecie w tym materiale. Z pewnością jednak połączenie z zorzą może zapewnić dodatkowe wrażenia. A jeśli to dla Was wciąż mało, to pamiętajcie o najbliższym spotkaniu Marsa i Jowisza, które także nastąpi lada moment. Na kolejne takie zdarzenie w tym przypadku trzeba będzie czekać całe lata.

