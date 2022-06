Niezwykła parada planet nadchodzi. Nie potrzebujesz nawet teleskopu

Jeszcze w tym miesiącu dojdzie do niesamowitego zjawiska astronomicznego. Najlepsze jest to, że do jego obserwacji nie będzie potrzebny teleskop. Wszystkie planety będzie można zobaczyć gołym okiem.

Co jakiś czas dochodzi do zjawiska zupełnie bez znaczenia z perspektywy kosmosu, lecz niesamowicie interesującego dla obserwatorów z Ziemi. Parada planet jest to wydarzenie, podczas którego planety układu słonecznego można jednocześnie zaobserwować na horyzoncie. O paradzie planet można mówić, gdy planety ustawiają się w rzędzie po jednej stronie Słońca w tym samym czasie, pojawiają się na niebie w niewielkiej od siebie odległości (niewielkiej oczywiście z perspektywy ziemskiego obserwatora) lub są to też noce, kiedy można zobaczyć wszystkie planety Układu Słonecznego.

Można wyróżnić cztery typy tego zjawiska, w zależności od tego, ile planet w danym momencie widzimy. O mini paradzie planet możemy mówić, gdy na niebie pojawiają się trzy różne planety układu słonecznego. Następnie mamy mała paradę, w której biorą udział cztery planety oraz wielką – w niej możemy zobaczyć pięć lub sześć planet układu słonecznego jednocześnie. Jest też pełna parada planet i można o niej mówić, gdy wszystkie planety układu słonecznego (czasem również Pluton) ustawiają się w rzędzie po jednej stronie słońca. 24 czerwca odbędzie się wyjątkowa parada planet.

Gołym okiem będzie można ujrzeć niesamowite zjawisko, w którym pięć planet układu słonecznego ustawi się w jednej, eliptycznej linii oraz we właściwej kolejności pod względem ich odległości od słońca. Będą to Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Co więcej, zjawisko swoją obecnością ozdobi również nasz Księżyc, który pojawi się wtedy między Wenus i Marsem.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Starwalk